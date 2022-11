OGC Nice : Lucien Favre réagit à la qualification du Gym !

Tenu en échec par le FC Cologne hier soir, l'OGC Nice est le seul club français à terminer premier de sa poule, lui permettant d'accéder aux 8es de finale.

L'OGC Nice s’est fait peur, mais les Aiglons sont qualifiés pour le prochain tour en Ligue Europa Conférence. Les hommes de Lucien Favre ont concédé le match nul sur la pelouse du FC Cologne après avoir méné 2-0 à la pause. Un résultat important pour les Niçois qui vont donc éviter le barrage face à un club issu de la Ligue Europa. L'OGC Nice est le seul club français en coupe d’Europe à avoir terminé à la première place de son groupe. Les coéquipiers de Mario Lemina retrouveront ainsi la Ligue Europa Conférence en mars 2023.

Cette qualification permet au Gym de terminer cette première partie de la saison sur un bonne note après des résultats mitigés en championnat. L'OGC Nice est 10e du championnat de France et distancé par les équipes de tête dans la lutte pour les places européennes.

Interrogé en conférence de presse d’après-match, Lucien Favre est revenu sur la première place obtenue par le Gym. L’entraîneur de l’OGC Nice a déclaré :

« Nous, on voulait se qualifier, je l’ai dit en début de saison. On l’a réussi. Sur l’ensemble des matchs, ils étaient tous difficiles. On l’a bien vu contre Slovácko, contre le Partizan, contre Cologne. Mais je crois que ce n’est pas immérité qu’on soit premiers à la fin. Regardez le match contre Slovácko, on doit mener 3-0 à la mi-temps et à la fin, on le perd. Mais ça, c’est le foot, c’est le sport, ça peut arriver. Dans l’ensemble, on a bien réagi, car on a battu le Partizan à la maison (2-1). Puis on vient faire un match nul à l’extérieur à Cologne. »