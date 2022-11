Real Madrid Mercato : Une nouvelle porte de sortie pour Eden Hazard

Publié par Thomas G. le 08 novembre 2022 à 22:45

Cantonné à un rôle de joker depuis l'émergence de Rodrygo et Vinicius Jr, Eden Hazard pourrait quitter le Real Madrid cet hiver.

À deux semaines de la Coupe du Monde au Qatar, la situation d’Eden Hazard ne s’est pas arrangée au Real Madrid. L’international belge se contente de bouts de matchs depuis son retour de blessure, et l’ancien prodige du LOSC est désormais considéré comme un joker de luxe. L’attaquant de 31 ans n’a disputé que 229 minutes cette saison avec le Real Madrid. Les Merengues font désormais confiance aux deux pépites brésiliennes, Rodrygo et Vinicius Jr. En l’absence de Karim Benzema, les deux ailiers de la Seleçao ont porté l’attaque du Real Madrid tandis qu’Eden Hazard était sur le banc des remplaçants. Une situation qui pourrait pousser le capitaine des Diables Rouges a changé d’air après la Coupe du Monde.

Selon les informations de Sport, deux clubs de Premier League sont intéressés par le profil d’Eden Hazard. Le média espagnol précise que Newcastle et Aston Villa souhaiteraient s’attacher les services de l’international belge. Eden Hazard a été élu meilleur joueur de Premier League en 2015 et l’ailier de 31 ans a marqué le championnat de son empreinte lors de son passage à Chelsea. Le Real Madrid pourrait être ouvert à l’idée de vendre Eden Hazard pour réduire sa masse salariale. Reste à savoir à quel prix les Merengues accepteront de laisser partir l’international belge qui avait été acheté 115 millions d’euros en 2019.

La fin de l’aventure entre Eden Hazard et le Real Madrid semble inéluctable. L’international belge n’est pas satisfait par son temps de jeu et Carlo Ancelotti ne compte plus sur lui. Aston Villa et Newcastle pourraient passer à l’action dans les prochaines semaines pour recruter Eden Hazard. Dans le même temps, les dirigeants du Real ont déjà coché le nom de son remplaçant. Les Merengues se sont renseignés sur la situation de Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier de Naples impressionne pour sa première saison en Italie et son profil est très apprécié par les Madrilènes.