AS Monaco Mercato : Le Bayern prend une décision concernant Nübel

Publié par ALEXIS le 09 novembre 2022 à 02:25

Prêté à Monaco, Alexander Nübel pourrait prolonger son aventure sur le Rocher, car le Bayern Munich aurait changé ses plans concernant le gardien de but.

Gardien de but titulaire de l’AS Monaco, Alexander Nübel est dans sa deuxième et dernière saison de contrat sur le Rocher. Il devrait retrouver le Bayern Munich, à l’issue de la saison en cours. Le portier de 26 ans est sous contrat avec le club de Bundesliga jusqu’en juin 2025 et son prêt à l’ASM n’est pas assorti d’une option d’achat. Cependant, la direction du Bayern Munich aurait changé sa position sur l’avenir de son gardien de but, à entendre le directeur sportif Hasan Salihamidzic.

Il ne serait plus enclin à faire revenir Alexander Nübel à l’été 2023, afin de le préparer à la succession de Manuel Neuer, comme prévu initialement. « 2023, cela n'arrivera pas. Après cette date, il faut voir », a confié le dirigeant bavarois à Sky Sports Allemagne, au sujet du retour du joueur prêté à l’AS Monaco.

AS Monaco Mercato : Nübel prolongé par le Bayern et prêté jusqu'en 2024 ?

D’après la source, le Bayern envisagerait désormais de prolonger le contrat d’Alexander Nübel de deux ans supplémentaires, soit jusqu’en juin 2027. Ainsi, il pourra encore faire une saison en prêt en 2023-2024, à l’AS Monaco ou dans un autre club, avant de revenir à Munich. Concrètement, Les Rouges (Die Roten) souhaitent récupérer leur portier à l’été 2024, à la fin du bail de Manuel Neuer au club. Il succédait ainsi directement au légendaire portier des Bavarois.

Cette saison, Alexander Nübel a joué pour l'instant, les 14 matchs de Ligue 1 et les 8 matchs de Coupe d'Europe en entier. Il est parti pour faire la même saison que 2021-2022, couronnée par une 3e place sur le podium du championnat. Il avait pris part aux 38 matchs de Ligue 1, entièrement.