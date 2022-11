RC Lens : Le RCL en quête d'un record face à Clermont !

Publié par Enzo Vidy le 09 novembre 2022 à 14:45

Assuré de terminer 2e avant la trêve, le RC Lens a l'occasion de battre un record datant de 1956 en cas de victoire face à Clermont samedi.

Dauphin du PSG, le RC Lens réalise un début de saison exceptionnel. Avec seulement une défaite en 14 matchs de championnat, les Lensois ne cessent d'impressionner et commencent à faire sérieusement rêver leurs supporters pour une qualification en coupe d'Europe, et même de titiller le leader parisien pour le titre en fin de saison. En attendant, il reste un match aux hommes de Franck Haise pour sceller une première partie de saison quasi parfaite. Opposé au Clermont Foot samedi à Bollaert, tous les voyants sont au vert pour voir Lens enchaîner une cinquième victoire consécutive en Ligue 1.

En effet, le RCL est tout simplement la meilleure équipe à domicile cette saison avec 21 points sur autant que possible, et vu l'état de forme actuel des joueurs de Franck Haise, il est assez probable de les voir prendre les trois points samedi face au CF63.

Le RC Lens peut battre son record de victoires sur une année civile

À Angers, le week-end dernier, les Sang et Or sont allés chercher un 20e succès sur l'année 2022, égalant son précédent record qui datait de 1956. En cas de victoire face aux Auvergnats samedi, le RCL glanerait une 21e victoire cette année, ce qui lui permettrait de battre ce vieux record. Mais ce n'est pas tout, avec seulement 9 buts encaissés en 14 rencontres de championnat, le RC Lens comptabilise le plus faible total de leur histoire à ce niveau de la compétition. Pour finir, la dernière fois que les Lensois avaient remporté quatre matchs de suite en Ligue 1 remonte à la période juillet-août 2001. Cette saison est donc celle de tous les records pour le RCL qui semble bien décider à tout rafler.