RC Lens : Des nouvelles rassurantes pour un cadre du RCL

Publié par Enzo Vidy le 08 novembre 2022 à 11:15

Auteur d'un excellent match face au SCO d'Angers samedi dernier, un taulier du RC Lens est sorti sur blessure mais les dernières nouvelles sont rassurantes.

Samedi dernier, les Sang et Or ont été cherchés un précieux succès à Raymond-Kopa face à Angers (2-1). Dans un match très nettement dominé par le RCL, les Lensois ont trouvé l'ouverture dès la 21e minute de jeu grâce à Wesley Saïd, avant de doubler la mise en tout début de seconde période avec une réalisation de Facundo Medina à la 51e minute. Très propre défensivement sur toute la première période, le défenseur lensois a malheureusement dû quitter ses partenaires, cinq minutes seulement après avoir doublé la mise.

Mais rien de grave pour Facundo Medina d'après les informations d'Allez Lens. En effet, le défenseur Sang et Or ne souffrirait que d'un simple coup et non d'un problème musculaire. Il devrait être soigné cette semaine afin d'être disponible pour le dernier match du RC Lens face a Clermont, avant la Coupe du Monde.

RC Lens : Le RCL a l'occasion de finir en beauté devant son public

Samedi prochain à Bollaert, le RC Lens reçoit le CF63 pour le dernier match avant la trêve. Actuellement dauphin du PSG, les hommes de Franck Haise sont d'ores et déjà certains de rester derrière les Parisiens pendant cette coupure. Cependant, une victoire face à Clermont, samedi, leur permettraient de ne pas laisser le Paris Saint-Germain s'échapper. Avec cinq points de retard sur la bande à Neymar, le RCL peut continuer à rêver de titiller le PSG en cas de succès face aux Clermontois.

Au stade Bollaert, les Sang et Or performent avec sept victoires en autant de rencontre. Avec un public qui sera chaud bouillant, le RC Lens a une vraie opportunité d'envoyer un véritable message à ses concurrents directs. Les Clermontois sont prévenus, le défi s'annonce très difficile à Bollaert samedi après-midi.