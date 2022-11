RC Lens : ASSE, le patron du RCL remplace Bernard Caïazzo !

Publié par Thomas le 09 novembre 2022 à 16:46

Critiqué depuis des années, le président de l' ASSE, Bernard Caïazzo, a quitté ses fonctions au conseil de la Ligue 1, remplacé par le patron du RC Lens.

Auteur d’un début de saison sensationnel, le Racing Club de Lens va inscrire davantage sa trace dans le championnat de France. Ce mercredi, le conseil d’administration de la Ligue 1 a désigné Joseph Oughourlian pour intégrer le conseil d’administration de Ligue 1. Élu au côté du président de l’AS Monaco, Dimitri Rybolovlev, le patron des Sang et Or aura pour mission d’acter des décisions sur direction prise par le football français ces prochaines années. Un choix important de la part du conseil qui, en parallèle, enregistre le départ de Bernard Caïazzo, président de l’AS Saint-Etienne et Oleg Petrov (directeur général de l’AS Monaco).

Comme l’a communiqué le RC Lens ce mercredi, Joseph Oughourlian " siègera dans l’instance suprême de décision du football professionnel hexagonal avec l’intention de contribuer à son nouvel élan à l’orée de chantiers déterminants tels les futurs droits TV ". Le club artésien a logiquement apprécié cette décision de la part de l’instance décisionnaire du championnat et a tenu à le faire savoir dans son communiqué, publié sur son site internet. " Marqueur important de la confiance témoignée par le monde du ballon rond au projet lensois, cette élection est accueillie avec satisfaction et la détermination d’œuvrer avec les forces vives du football français à sa croissance par le Président sang et or. "

RC Lens : Joseph Oughourlian portera les futurs projets de la Ligue 1

En actant le départ de Bernard Caïazzo qui connaît une crise sportive sans précédent avec l’ ASSE, la Ligue 1 souhaite insuffler un vent nouveau à sa direction en vue des futurs projets annoncés. Désireux de construire son hégémonie sur la scène européenne, le championnat de France porte plusieurs projets comme la gestion novatrice des tribunes pour les prochaines années, l'appel d'offres des droits TV des matchs de Ligue 1 et Ligue 2 mais aussi et surtout, l’ambition de se placer dans le top 3 des ligues européennes d’ici 2028. De nombreuses tâches qu’assureront donc Joseph Oughourlian et Dimitri Rybolovlev.