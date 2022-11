OM : Une terrible nouvelle pour Jonathan Clauss avant le Mondial

Publié par Timothée Jean le 09 novembre 2022 à 16:39

C’est un véritable coup dur pour Jonathan Clauss. Très utilisé à l’ OM, le latéral droit tricolore ne sera pas retenu pour la Coupe du Monde au Qatar.

Il est l’une des réussites de l' OM. Recruté lors du dernier mercato estival contre un chèque de 7,5 millions en provenance du Racing Club de Lens, Jonathan Clauss s'est rapidement imposé cette année dans le couloir droit de l’Olympique de Marseille. Depuis le coup d'envoi de la saison, l’international tricolore a d'ores et déjà pris part à 19 rencontres pour 1 but et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Des performances qui l’ont permis d’être régulièrement convoqué en Équipe de France.

OM : Jonathan Clauss ne sera pas retenu pour le Mondial

Ainsi, Jonathan Clauss a régulièrement affiché son rêve de disputer la prochaine coupe du monde au Qatar avec les Bleus. Mais le défenseur de l’ OM risque d’être profondément déçu. Selon les dernières informations dévoilées par Le Parisien, Didier Deschamps ne devrait pas le sélectionner pour cette grande fête du football internationale. Le sélectionneur de L’Équipe de France préférait miser sur d’autres profils pour animer son couloir. Un choix qui surprend plus d’un.

Il aura aussi des surprises dans le couloir gauche. Car toujours selon la même source, parmi les différents arrières-gauches à sa disposition pour suppléer Théo Hernandez, le sélectionneur tricolore aurait tranché en faveur de Ferland Mendy, au détriment de Lucas Digne. Solide dans l’axe de la défense du Bayern Munich, Dayot Upamecano devrait lui aussi être retenu.

De retour de blessure, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Mike Maignan ou encore Karim Benzema devraient également être retenus pour le voyage au Qatar. Même son de cloche pour Olivier Giroud et Ousmane Dembélé. Néanmoins, rien n’est officiel. Didier Deschamps annoncera aux alentours de 20 heures une liste élargie de 26 joueurs sélectionnés pour aller au Qatar.