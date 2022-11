Barça Mercato : Le FC Barcelone vise un grand talent en Angleterre

Publié par Thomas G. le 09 novembre 2022 à 01:15

Leader du championnat espagnol depuis la défaite du Real, le Barça pourrait tenter de recruter une superstar de Premier League en janvier.

Dans le monde du football tout va très vite et la situation du Barça en est le parfait exemple. Le 26 octobre dernier, le FC Barcelone était éliminé de la Ligue des Champions et distancé en championnat par le Real Madrid. Deux semaines plus tard, les Blaugranas ont l’occasion de prendre 4 points d’avance sur les Merengues en s’imposant face à Osasuna ce soir. Les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient surfer sur cette dynamique pour convaincre un grand talent de Premier League de signer au Barça. Après avoir enrôlé Raphinha à Leeds l’été dernier, les Blaugranas veulent de nouveau faire leur marché en Angleterre.

Selon les informations de Sport, les dirigeants du FC Barcelone seraient très intéressés par l’international ivoirien Wilfried Zaha. Le capitaine de Crystal Palace est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League et son contrat avec son club formateur expire en juin prochain. Le Barça veut profiter de cette aubaine pour engager librement l’ailier de 29 ans l’été prochain. La concurrence s’annonce rude pour les Catalans, la Juventus, Chelsea et Arsenal sont également candidats à la signature de l’ancien Red Devils.

Barça Mercato : Wilfried Zaha pourrait signer libre au FC Barcelone

Après un passage compliqué à Manchester United, Wilfried Zaha souhaiterait passer un cap en rejoignant un gros club. Les Blaugranas pourraient vendre Memphis Depay pour renflouer les caisses du club et recruter l’international ivoirien pour le remplacer. Interrogé sur son avenir, Wilfried Zaha a déclaré : « Combien de fois ai-je vu mon nom à côté de rumeurs de transferts, je ne parle jamais de ces choses. Mon contrat se termine quand mon contrat se termine et la seule chose sur laquelle je me concentre est de bien faire pour le club, c’est tout. Je prends chaque jour comme il vient. » Un an après le transfert de Raphinha, le Barça pourrait de nouveau s’offrir l’un des meilleurs ailiers de Premier League.