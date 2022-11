PSG Mercato : Campos passe à l'offensive pour un crack portugais

Publié par Ange A. le 10 novembre 2022 à 05:09

Le PSG est en quête de renfort pour le mercato d’hiver. Luis Campos compte s’attacher les services d’un de ses jeunes compatriotes.

Le Paris Saint-Germain va disputer son dernier match avant la trêve internationale liée à la Coupe du monde ce dimanche. Après la réception de l’AJ Auxerre, il sera temps de dresser un premier bilan de la saison de Christophe Galtier. Laquelle a déjà été entachée par la deuxième position du PSG au terme de la phase de poules de la Ligue des champions. Alors que Paris va chercher à régler ses comptes avec le Bayern en huitièmes de la C1, le board francilien travaille pour offrir des renforts au coach parisien. Outre Milan Skriniar présentée comme la priorité de Paris cet hiver, Luis Campos voudrait également étoffer le secteur offensif. Avec les galères d’Hugo Ekitike, le conseiller sportif du club de la capitale attend un nouvel attaquant. Il aurait jeté son dévolu sur son jeune compatriote Joao Felix comme le confirme Matteo Moretto.

PSG Mercato : Négociations entamées pour Joao Felix

Selon le confrère italien, le Paris Saint-Germain entend bien boucler le transfert de Joao Felix au prochain mercato. Dans ce sens, la source révèle que le PSG serait déjà passé à l’offensive dans ce dossier. Luis Campos aurait ainsi entamé des discussions avec le célèbre Jorge Mendes, l’agent de l’attaquant de l’Atletico Madrid. Le journaliste indique que si la clause libératoire de l’international portugais est fixée à 350 millions d’euros, les Colchoneros seraient disposés à brader l’ancien de Benfica. Un chèque de 130 millions suffirait à convaincre l’autre grand club de la capitale espagnole. Lequel avait déboursé 127 millions en 2019 pour le transfert de l’attaquant de 22 ans.

Joao Felix est de nouveau à la peine à l’Atletico Madrid malgré ses trois buts et trois passes décisives en 17 matchs. Son départ est d’autant plus d’actualité qu’il n’est plus un titulaire indiscutable aux yeux de Diego Simeone. Le technicien argentin ne l’a titularisé qu’à huit reprises lors des 17 rencontres auxquelles il a pris part cette saison.