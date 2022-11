FC Nantes : Kombouaré crie à l'injustice après sa sanction

Publié par Ange A. le 10 novembre 2022 à 08:09

Antoine Kombouaré a réagi suite à la sanction prononcée par la LFP à son encontre. Le coach du FC Nantes dénonce une iniquité.

Réunie ce mercredi, la Commission de discipline de la LFP a statué sur le cas d’Antoine Kombouaré. L’entraîneur du FC Nantes était dans le collimateur de l’instance pour ses propos à l’endroit de l’arbitrage suite au match nul contre l’OGC Nice (1-1) lors de la 12e journée. Le technicien kanak l’avait mauvaise suite à un penalty accordé aux Aiglons en fin de match. Sa sortie virulente après la rencontre n’a pas échappé à la LFP. Elle a livré son verdict mercredi. L’entraîneur des Canaris écope de trois matchs de suspension, dont deux avec sursis. Le coach nantais a réagi à cette sentence dans les colonnes de L’Équipe.

FC Nantes : Kombouaré n’en démord pas auprès de la LFP

L’entraîneur du FC Nantes dénonce de nouveau une injustice. Cette fois, Antoine Kombouaré ne comprend pas pourquoi aucune sanction n’a été prononcée contre l’arbitre avec qu’il s’est expliqué. « Je respecte la décision de la commission mais je considère que c’est une injustice. J’ai senti lors de mon audition que l’on me comprenait mais on m’a rappelé à mon devoir d’exemplarité en me disant que les arbitres étaient en difficulté. Mes propos ont sûrement été un peu forts, mais l’arbitre qui ne m’a pas dit la vérité lui n’est pas sanctionné », a déploré le coach des Jaune et vert.

Outre cette sanction, le technicien kanak écope d’un autre match de suspension ferme pour accumulation de cartons. Sa sanction ne prenant effet que mardi prochain, il sera sur le banc du FCN ce dimanche lors de la réception de l’AC Ajaccio, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Les Canaris seront en revanche privés de Nicolas Pallois. Le défenseur central s’est vu infliger un match de suspension ferme par la Ligue suite à son expulsion contre Reims lors de la dernière journée.