Stade Rennais : Mondial, deux nouveaux joueurs du SRFC appelés !

Publié par Thomas le 10 novembre 2022 à 13:09

L'effectif du Stade Rennais se vide un peu plus. Après Mandanda, Wooh et Rodon, deux nouveaux joueurs du SRFC partiront pour le Qatar.

Stade Rennais : Un attaquant et un défenseur convoqués au Qatar

Bruno Genesio le sait, son effectif sera prochainement amputé d’une partie de ses cadres, qui rejoindront leurs sélections pour la Coupe du Monde au Qatar. L'entraîneur du SRFC a déjà acté le départ de Steve Mandanda, convoqué par Didier Deschamps mais aussi Christopher Wooh (Cameroun) et Joe Rodon (Pays de Galles). Mais la liste des départs pour le Mondial ne s’arrête pas là. Ce jeudi, le coach de la Belgique, Roberto Martinez, a convoqué deux joueurs du Stade Rennais, le défenseur Arthur Theate et l’attaquant Jérémy Doku.

Si le premier cité est un habitué des dernières convocations des Diables Rouges, pour l’ailier de 20 ans, cette sélection a tout d’une aubaine. Régulièrement blessé depuis la reprise du championnat avec le SRFC, Jérémy Doku est revenu à 100% au meilleur des moments, fin octobre, lui offrant une opportunité de figurer dans la liste de la Belgique pour le Mondial. Si son début de saison à Rennes est décevant avec seulement une titularisation contre le RC Lens, l’ancien joueur d’Anderlecht reste une option de choix pour Roberto Martinez, qui se souvient très certainement de son Euro de haut standing il y a deux ans. Pour rappel, l’ailier belge n’avait pas été convoqué en équipe A lors du dernier rassemblement international.

Stade Rennais : Un dernier espoir pour Martin Terrier ?

C’est probablement la grande déception côté SRFC cette semaine. Inarrêtable en club, Martin Terrier a une nouvelle fois été recalé par Didier Deschamps dans sa liste des 25 annoncée hier soir. Entre frustration et colère, les supporters Rouge et Noir ne comprennent pas le choix du sélectionneur tricolore, mais un mince espoir perdure toujours. En effet, comme l’a annoncé le coach des Bleus en conférence de presse mercredi soir, les dernières rencontres de championnat ce week-end pourraient avoir un impact sur la liste finale de l’Equipe de France. " Jusqu’à lundi 19h je peux prendre des joueurs. Ils jouent jusqu’à week-end avec un dernier match dimanche soir. " Entendre par là que si un joueur offensif venait à se blesser ces prochains jours, l’idée de voir Martin Terrier entrer dans la liste ne serait plus si lointaine.