LOSC : Grosse pression d'un buteur sur Fonseca avant le Mondial

Publié par Ange A. le 11 novembre 2022 à 02:11

À l’approche de la Coupe du monde, un attaquant du LOSC a adressé un message clair à l’endroit de Paulo Fonseca, l’entraîneur des Dogues.

Septième de Ligue 1 Uber Eats, le Lille OSC dispute son dernier match avant le départ en Coupe du monde ce dimanche. Ce sera lors de la réception de l’Angers SCO lors de la 15e journée du championnat. Après leur nul contre le Stade Rennais (1-1), les Dogues vont tenter de renouer avec le succès contre le club de l’Anjou. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca pourrait être tenté de ménager ses Mondialistes. Attaquant vedette de la sélection canadienne, Jonathan David a notamment été convoqué pour le Mondial. Meilleur buteur du club nordiste cette saison, l’avant-centre de 22 ans veut encore marquer les esprits avant le départ pour le Qatar.

LOSC : Jonathan David toujours ambitieux avec les Dogues

L’attaquant du Lille OSC ne souhaite pas être ménagé pour cette dernière sortie avant le Mondial. Troisième meilleur buteur de Ligue 1, Jonathan David veut quitter le Nord sur une bonne note. Le buteur du LOSC souligne d’ailleurs qu’il n’a pas peur de se blesser à quelques jours du début de la compétition. « Non. Jamais, jamais. Moi je suis toujours prêt à jouer après si le coach me met sur le banc c’est sa décision. Moi je n’irai jamais sur le banc par peur d’une blessure », a assuré au micro de RMC Sport l’attaquant lillois, auteur de 9 réalisations et 3 passes décisives en 14 matchs de championnat.

Avant cette dernière sortie contre Angers, Lille pointe à la 7e place au classement. Même en cas de victoire, les Dogues ne pourront pas viser plus haut que leur position actuelle. Le FC Lorient (6e) dispose en effet de quatre unités d’avance sur le club nordiste. Angers, son prochain adversaire, est la lanterne rouge du championnat.