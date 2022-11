OM Mercato : Coup de théâtre, Gerson vers un autre club brésilien ?

Publié par Timothée Jean le 11 novembre 2022 à 09:12

Alors que son retour à Flamengo semble déjà bouclé en interne, le milieu de terrain de l’ OM, Gerson, s’est vu proposer une autre destination.

Très utilisé la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, Gerson n’est jamais parvenu à s’entendre avec le nouvel entraîneur de l’ OM, Igor Tudor. Ce dernier préfère miser sur d’autres profils pour animer son secteur offensif et il n’a pas l’intention de changer ses plans. Conscient qu’il lui sera difficile d’inverser la tendance, le milieu de terrain brésilien a décidé de quitter l'Olympique de Marseille cet hiver. Cette volonté de départ a alors rapidement alerté ses différents prétendants.

OM Mercato : Gerson prêt à snober Flamengo pour Palmeiras ?

En Espagne, le FC Séville a tenté de s’attacher les services de Gerson. Son ancien entraîneur, Jorge Sampaoli aurait milité en interne pour sa venue, sans que cela n’aboutisse. D'autant plus que le principal concerné aurait déjà tranché pour son futur club. Il serait d’accord pour retourner dans son club, Flamengo. Le deal semble déjà acté entre les différentes parties. Toutefois, le milieu de terrain de l’ OM pourrait rejoindre un autre club du championnat brésilien.

Le journaliste brésilien Ricardinho Martins assure en effet que Gerson ne devrait pas voir sa place au sein du club carioca qui s’est considérablement renforcé dans l’entrejeu avec les arrivées d’Arturo Vidal et Erick Pulgar. Il estime que la meilleure destination pour le joueur de 25 ans serait de rejoindre Palmeiras. « À Palmeiras, Gerson remplacerait Scarpa. Il serait titulaire indiscutable au sein du club. Si je suis Gerson et que je reçois la même proposition de Palmeiras et de Flamengo, sans penser au passé et au cœur, je jouerais pour Palmeiras », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par TNT Sports.

Reste à savoir si son conseil sera suivi par le milieu offensif brésilien. Cela semble peu probable. Et pour cause, Gerson est déjà en route pour Flamengo. Selon Globo Esporte, l’ancien joueur de l’AS Rome est attendu ce vendredi à Rio Janeiro pour finaliser les derniers détails de son transfert. Les différentes parties seraient déjà tombées d’accord pour son transfert à hauteur de 20 millions d’euros. L’entraîneur de l’OM, Igor Tudor, a lui-même confirmé le départ imminent de son joueur, qui n’a pas été retenu pour le déplacement à l’AS Monaco. L’officialisation de son transfert à Flamengo ne saurait tarder.