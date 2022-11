OGC Nice Mercato : Un limogeage imminent pour Lucien Favre ?

Publié par Timothée Jean le 11 novembre 2022 à 10:35

Alors que l’ OGC Nice reste sur six matchs sans défaite, Lucien Favre n’est pas à l’abri d’un départ. Il pourrait disputer son dernier match face à l’OL.

L’étau se resserre autour de Lucien Favre, qui réalise une première partie de saison mitigée sur le banc de l’ OGC Nice. Depuis son retour à la tête du Gym, l’entraîneur suisse a bien eu du mal à relancer la machine niçoise, avec 4 défaites lors des 8 premières journées de Ligue 1. Le technicien niçois semblait alors sur la sellette en ce début de saison. Le nom de l’ancien entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, était même évoqué pour le remplacer, sans succès. Les dirigeants niçois ont finalement décidé de conserver leur coach.

OGC Nice Mercato : Lucien Favre pourrait être limogé après l’OL

Toutefois, l’avenir de Lucien Favre s’écrit toujours en pointillé du côté de l’ OGC Nice. Malgré la qualification des Aiglons pour les huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence et un bilan de six matchs sans défaite, l’homme de 64 ans n’est pas certain de terminer la saison sur le banc niçois. Il pourrait même être démis de son poste à l'aube de la Coupe du Monde. Nice-Matin explique en effet que les dirigeants d'INEOS se sont récemment penchés sur le sort de Lucien Favre. Et à en croire la source, un nouveau revers contre l’Olympique Lyonnais ce vendredi soir (21h) pourrait tout simplement précipiter le départ de l’entraîneur de l’OGCN.

Si son limogeage n’est pas encore une solution absolue en interne, la direction azuréenne travaillerait déjà en coulisse sur sa possible succession. La source ajoute qu’une short-list aurait été établie en cas de licenciement du technicien suisse. L’identité des candidats à sa succession n’a pas encore été fuitée.

Quoi qu’il en soit, Lucien Favre n’a pas vraiment l’intention de quitter son poste de sitôt. Présent en conférence de presse à la veille du choc contre l’OL, le technicien suisse a réaffirmé sa volonté de tout donner pour atteindre les objectifs du club. « Oui, j'ai déjà dit que l'objectif, c'était d'avoir une équipe qui, dans deux ans, serait prête à jouer la Ligue des champions et à concurrencer le PSG. J'y crois dur comme fer », a-t-il insisté. Reste à savoir les dirigeants de l’OGC Nice l’entendre de cette oreille.