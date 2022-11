OM : Mondial 2022, le clan Jonathan Clauss réagit aux moqueries

Publié par Timothée Jean le 11 novembre 2022 à 11:35

Alors que le défenseur de l' OM, Jonathan Clauss, est déçu de sa non-convocation Équipe de France, sa compagne a tenu à répondre à ses détracteurs.

Mercredi soir, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 25 joueurs sélectionnés la Coupe du monde au Qatar. Une liste dans laquelle ne figure pas Jonathan Clauss. Contrairement à ses coéquipiers Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, le piston droit de l’ OM n’a pas été retenu par le sélectionneur tricolore. Un choix surprenant, tant le défenseur marseillais semblait bien parti pour vivre cette aventure au Qatar. Mais le patron des Bleus en a décidé autrement.

OM : Le coup de gueule de la campagne de Jonathan Clauss

Ses dernières performances à l’Olympique de Marseille n’ont pas été suffisantes pour convaincre Didier Deschamps. Jonathan Clauss paie surtout le changement de système élaboré par le sélectionneur des Bleus. Cette décision de DD est un véritable coup dur pour le principal concerné. Sa compagne Pauline a d’ailleurs confirmé sa déception. « La déception est évidemment énorme, mais mon chéri mérite encore de belles réussites et s’en donnera les moyens sur le terrain comme il l’a toujours fait », a-t-elle posté sur son compte Instragram.

Et ce n’est pas tout, puisque la compagne de Jonathan Clauss a aussi tenu à régler ses comptes concernant les railleries et critiques que son compagnon subies depuis l’annonce de la liste des bleus pour le Mondial 2022. Et elle n’y est pas allée d’une main morte. « Pour le peu de personnes qui se réjouissent de la situation, et qui se permettent même des messages insultants ou provoquants, je n’ose imaginer à quel point votre débilité est pesante au quotidien. Je vous souhaite bonne chance pour rendre votre vie un peu plus passionnante que perdre votre temps à dire du mal sur les réseaux », a-t-elle conclu.

Grand absent de la liste des Bleus, Jonathan Clauss devra « travailler davantage pour prouver au sélectionneur qu’il s’est trompé », comme l’a récemment expliqué Igor Tudor.