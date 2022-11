PSG : Galtier prévient ses internationaux avant la Coupe du Monde

Publié par JEAN-LUC D le 11 novembre 2022 à 18:05

Le PSG reçoit Auxerre dimanche à 13h, pour la 15e journée de Ligue 1. Deux jours avant ce match, Christophe Galtier a lancé un message à ses internationaux.

À neuf jours de l’ouverture de la Coupe du Monde au Qatar, le Paris Saint-Germain accueille l’AJ Auxerre ce dimanche après-midi, à l’occasion de la quinzième journée du Championnat français. Alors que la plupart des internationaux préfèrent se préserver pour cette compétition mondiale à cette période du calendrier, Christophe Galtier a tenu à prévenir ceux du Paris SG.

« Je ne vais ménager personne, tous les joueurs sont à disposition sauf Fabian Ruiz. Aucun joueur, à l'heure où je vous parle, n'est venu me voir directement ou indirectement pour me demander à ne pas jouer », a déclaré Galtier ce vendredi lors de sa conférence de presse d’avant-match, même s’il comprend la crainte des footballeurs.

PSG : Galtier comprend l’appréhension des joueurs avant le Mondial

À un peu plus d’une semaine de l’ouverture de la Coupe du Monde, certains joueurs vont jusqu’à demander à leurs entraîneurs respectifs de les ménager pour ne pas subir de blessures. Un souhait que l’entraîneur du Paris Saint-Germain peut comprendre à l'approche du dernier match en club avant la compétition mondiale, même si aucun de ses protégés n’est encore passé à son bureau pour lui faire une telle demande pour la réception de l’AJ Auxerre.

« Ma porte est toujours ouverte. Ils savent qu'ils peuvent venir échanger tout le temps. Je ne serais pas surpris qu'un joueur vienne me voir et me dise qu'il appréhende le dernier match. J'ai l'obligation de monter une équipe très compétitive face à Auxerre. S’il y a une forte retenue, je serais attentif aux remarques de mes joueurs (…) Aucun joueur n'est venu me dire qu'il ne souhaitait pas jouer ou qu'il avait une crainte de faire ce dernier match », a expliqué Christophe Galtier.