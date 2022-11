FC Nantes Mercato : Un joker dévoile les dessous de sa signature

Publié par Ange A. le 12 novembre 2022 à 04:35

Dernière recrue du FC Nantes, Fabien Centonze est revenu sur les circonstances de son départ du FC Metz lors du dernier mercato.

Le FC Nantes a dû attendre la fermeture officielle du mercato estival pour signer un nouvel arrière droit. Recruter à ce poste constituait une priorité pour le club de l’Erdre. Surtout que Fabio et Sébastien Corchia ne donnaient plus satisfaction à ce poste. Longtemps dans le viseur du FCN, Fabien Centonze a été recruté en tant que joker médical par les Canaris. Lesquels ont déboursé 4 millions d’euros pour le transfert du latéral de 26 ans. Après avoir réalisé ses débuts sous les couleurs du club des bords de l’Erdre, l’ancien Messin est revenu sur son départ des Grenats. Il s’est exprimé dans les colonnes de Nantes Sport. Une fois de plus, il n’hésite pas à accabler son ancien club.

FC Nantes Mercato : Fabien Centonze glisse un nouveau tacle à Metz

Dans sa sortie, Fabien Centonze déplore l’exigence des dirigeants du FC Metz. Le nouveau latéral du FCN estime que ceux-ci se sont montrés gourmands dans ce dossier alors qu’il souhaitait rejoindre l’effectif d’Antoine Kombouaré. « Les deux clubs n’ont pas réussi à se mettre d’accord financièrement cet été. De mon côté je ne faisais pas d’histoires, je continuais à m’entraîner normalement au FC Metz. C’est dans les derniers jours du mercato que j’ai fait part au directeur sportif de mon envie de rejoindre le FC Nantes […] J’ai montré ma déception à ma manière. Ce ne sont pas des choses que j’aurais envisagé de faire mais je trouvais la position messine égoïste », a dénoncé le néo-Nantais.

Arrivé blessé au FCN, Fabien Centonze a déjà disputé trois rencontres (174 minutes), dont deux titularisations, avec son nouveau club. Pour rappel il s’est engagé jusqu’en 2027 avec le dernier vainqueur de la Coupe de France.