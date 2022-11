FC Nantes : Un incontournable de Kombouaré évoque sa situation

Publié par Dylan le 12 novembre 2022 à 13:45

Élément majeur de l'effectif du FC Nantes, un milieu s'est confié sur sa situation. Il a notamment parlé de la concurrence au poste et de son style de jeu.

C'est un des moteurs du FC Nantes. Le milieu de terrain Samuel Moutoussamy, 26 ans, s'est confié récemment sur sa situation au club. Après six saisons passées dans les Pays de la Loire, il n'est toujours pas rassasié et apprécie cette nouvelle saison au parfum d'Europe. Interrogé sur ses craintes après l'arrivée de Moussa Sissoko au même poste que le sien, Moutoussamy ne s'est pas montré inquiet : « C’est la concurrence. Elle est très saine. J’ai parlé avec le coach, il a dit ce qu’il attendait de moi. Il m’a dit que si j’étais performant à l’entraînement comme j’ai pu l’être la saison dernière, j’aurais du temps de jeu » a-t-il déclaré auprès de Ouest-France.

Sous la houlette d'Antoine Kombouaré, Samuel Moutoussamy a déjà disputé douze rencontres sur quinze possibles en Ligue 1 cette saison. Il est également très utilisé en Ligue Europa, où il a pris part à l'ensemble des matchs (6). Déjà très utilisé la saison dernière en championnat (30 matchs joués), le natif de Paris ne boude pas son plaisir lorsqu'on lui demande s'il est surpris de son temps de jeu actuel : « Surpris, je ne dirai pas ça car c’est mon objectif, mais heureux de jouer et d’enchaîner surtout. Après, je serai plus heureux si on gagnait plus de matches » a-t-il poursuivi.

Samuel Moutoussamy frustré de ne pas marquer avec le FC Nantes

Si son rôle se résume davantage à la récupération de ballons et au pressing défensif, Samuel Moutoussamy n'a pas caché pour autant son envie de marquer à nouveau un but. Sa dernière réalisation remonte... à la demie-finale de Coupe de France contre l'AS Monaco, le 2 mars dernier : « Si je n’avais pas de situations, je n’aurais rien qui trotterait dans la tête, mais comme j’ai pas mal de situations et que je ne marque pas… Mais, j’essaie de ne pas trop réfléchir [... ] ».

Alors que le FC Nantes affrontera la Juventus Turin en seizièmes de finale de la Ligue Europa, les Canaris doivent néanmoins avoir la tête au championnat. Le club se situe à la seizième position, soit la place de premier-non relégable. Avec seulement un point d'avance sur l'AC Ajaccio (17ème), une victoire contre... les Corses est espérée dimanche.