PSG Mercato : Une impressionnante signature proche d’être bouclée

Publié par JEAN-LUC D le 13 novembre 2022 à 07:07

À quelques jours du début de la Coupe du Monde, le PSG accélère sur certains dossiers prioritaires. Luis Campos serait ainsi proche d’une grosse signature.

Comme annoncé depuis plusieurs mois déjà, le Paris Saint-Germain s’est lancé dans un vaste chantier de reconduction avec certains de ses cadres. Alors que les négociations sont déjà en cours avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Marquinhos, l’affaire serait presque bouclée avec Marco Verratti. Débarqué incognito en juillet 2012 en provenance de Pescara contre un chèque de 12 millions d’euros, le milieu de terrain italien est initialement lié au Paris SG jusqu’en juin 2024.

Mais l’international transalpin et le club de la capitale ne comptent pas se séparer encore. Mieux, le footballeur de 30 ans n’exclut pas de terminer sa carrière à Paris. Aux dernières nouvelles, il serait à ce jour le joueur le plus proche d’une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Marco Verratti bientôt prolongé avec le Paris SG

En effet, le quotidien L'Équipe assure ce samedi soir que la direction du Paris Saint-Germain et Marco Verratti sont proches d’un accord pour une prolongation de contrat de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2026. « C’est avec Marco Verratti que les négociations semblent aujourd’hui les plus avancées. Les deux parties sont presque d’accord pour le renouvellement d’un bail qui prend fin en juin 2024 et qui pourrait être étendu jusqu’en 2026 », explique le journal sportif, qui ajoute que l'opération pourrait se finaliser avant la reprise de la Ligue 1 en décembre. En discussion depuis plusieurs semaines, le Paris SG et le clan Verratti pourraient annoncer la bonne nouvelle dans les semaines à venir, probablement avant la reprise du championnat en décembre. Alors que Lionel Messi et Sergio Ramos arrivent en fin de contrat l'été prochain, Campos parviendra-il à les convaincre de prolonger ?

Affaire à suivre donc…