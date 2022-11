OM : Sélectionné pour le Mondial, un milieu n'en revient toujours pas

Publié par Dylan le 13 novembre 2022 à 13:45

Un cadre de l'OM d'Igor Tudor a réagi à sa sélection avec les Bleus pour la Coupe du Monde au Qatar, qui se déroulera à partir du 20 novembre.

Une belle surprise. Après avoir connu sa première sélection en Equipe de France en août 2021, le milieu central de l'OM Jordan Veretout va disputer sa première Coupe du Monde. Avec Mattéo Guendouzi, il fera donc partie des Phocéens présents dans cette compétition. Si pour de nombreux médias, sa sélection est surprenante, l'intéressé préfère lui savourer.

Dans l'émission Téléfoot de ce dimanche, Jordan Veretout est revenu sur cette belle surprise que lui a offert Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Il a évoqué toute la pression qu'il avait au moment de l'annonce de la liste des joueurs français retenus pour la Coupe du Monde : « Stressé. Voilà... Ces quelques minutes, c'est les plus longues. On a l'impression que cette journée dure depuis une semaine » explique-t-il, se remémorant le jour de sa sélection.

Jordan Veretout (OM) : « C'est un accomplissement après beaucoup de sacrifices et de travail »

Désormais, Jordan Veretout peut le dire : il fait partie des 25 joueurs retenus par Didier Deschamps pour représenter la France lors de la Coupe du Monde 2022. Évidemment, le joueur passé par le FC Nantes et la Roma n'a pas pu cacher sa satisfaction auprès de Téléfoot, qui l'interviewait pour l'occasion : « Très heureux, très très heureux et très fier. Voilà, c'est un accomplissement après beaucoup de sacrifices et de travail. Et aujourd'hui, je suis le plus heureux ».

Avant de se concentrer sur la plus prestigieuse des compétitions internationales, Veretout doit encore aider l'OM à partir en vacances en beauté. Alors que la trêve internationale, longue d'environ 6 semaines, débutera lundi, le club dirigé par Igor Tudor doit affronter l'AS Monaco ce dimanche. Un match qu'il ne faudra absolument pas prendre à la légère puisque les Phocéens ont l'opportunité de prendre leurs distances avec un concurrent direct au podium. Pour ce rendez-vous, Igor Tudor devrait compter sur ses hommes forts, y compris Jordan Veretout.