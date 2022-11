OM : Tudor confirme la tuile pour Amine Harit avant le Mondial

Publié par Ange A. le 14 novembre 2022 à 06:41

Malgré le succès contre Monaco, Igor Tudor n’est pas totalement comblé. Le coach de l’OM a exprimé sa tristesse concernant Amine Harit.

L’Olympique de Marseille s’est offert une victoire au forceps dimanche en clôture de la 15e journée. En déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco, l’OM s’est imposé dans les dernières secondes du temps additionnel. Sead Kolasinad s’est mué en héros marseillais en allant tromper Alexander Nübel en fin de partie. Ce précieux succès permet au club phocéen de conforter sa 4e place et de prendre ses distances avec le club du Rocher. La soirée marseillaise a toutefois été entachée par la blessure d’Amine Harit. Le milieu marocain a été touché au genou gauche suite à un choc avec Axel Disasi. Sorti sur civière, il devrait manquer la Coupe du monde qui démarre dans quelques jours au Qatar.

OM : La tristesse d’Igor Tudor pour Amine Harit

Au sortir de la victoire en terre monégasque, Igor Tudor a exprimé son angoisse pour le milieu offensif marocain. Le technicien croate ne s’est pas montré rassurant au sujet d’Amine Harit. L’international marocain fait partie des 26 Lions de l’Atlas sélectionnés pour le Mondial. Touché au genou, il ne devrait pas prendre part au rendez-vous au Qatar. De quoi attrister le coach de l’OM.

« Honnêtement, je n’ai pas le sourire à cause de ce qui est arrivé à Amine. Quelle malchance, juste avant la Coupe du monde. On en a parlé toute la semaine. De ce qu’on nous a dit, c’est une grosse blessure. Je ne connais pas la nature de sa blessure. Je suis très triste », a confié l’entraîneur de l’Olympique de Marseille au micro de Prime Video. Les prochaines heures permettront d’en savoir davantage sur la blessure d’Harit. Le milieu de 25 ans a signé son retour à Marseille cet été sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Il compte un but et trois passes décisives cette saison.