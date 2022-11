OM : Panique à Marseille, un coup dur se profile pour le Mondial

Publié par Ange A. le 13 novembre 2022 à 23:51

Un international a rejoint l’infirmerie de l’ OM lors de la victoire contre l’AS Monaco. Pas de bon augure à quelques jours du Mondial.

L’Olympique de Marseille a signé un nouveau succès de prestige ce dimanche. Après sa victoire contre Lyon (1-0) lors de la dernière journée, l’ OM a dominé l’AS Monaco ce dimanche à Louis II. Un but de Sead Kolasinac dans les ultimes secondes du temps additionnel a permis aux Olympiens de renverser les Monégasques. Les hommes d’Igor Tudor ont ouvert le score par Alexis Sanches avant de se faire reprendre puis doubler suite à des réalisations de Ben Yedder et Kevin Volland. Jordan Veretout a égalisé en fin du temps réglementaire avant le but de la délivrance signé Kolasinac. Cette victoire permet à Marseille de conforter sa 4e place et de prendre trois points d’avance sur son adversaire du soir. Le seul point noir de la soirée côté marseillais est la blessure d’Amine Harit.

OM : Vers un forfait d’Amine Harit pour le Mondial ?

Le milieu offensif marocain a été contraint de laisser les Olympiens peu avant l’heure de jeu. Suite à un choc avec Axel Disasi, le milieu de l’Olympique de Marseille a sévèrement été touché au genou. Le Lion de l’Atlas est sorti sur civière. Rien de rassurant pour sa sélection à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar. Un rendez-vous que pourrait manquer Amine Harit, convoqué par son sélectionneur.

De retour en prêt cette fois avec option d’achat à l’ OM, l’ancien Nantais s’est imposé comme un indiscutable dans le onze d’Igor Tudor. Le technicien croate le préfère à Dimitri Payet, entré en jeu à sa place suite à sa blessure. Reste maintenant à savoir si Harit devra faire une croix sur la Coupe du monde. Le Maroc retient son souffle !