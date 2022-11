Barça Mercato : Une ancienne piste refait surface au milieu de terrain

Publié par Jules le 14 novembre 2022 à 13:37

Le Barça, qui est à la quête d'un nouveau milieu de terrain pour remplacer Sergio Busquets, a relancé une piste qui avait déjà été explorée par Barcelone.

Le Barça, actuel leader de Liga durant la trêve, va tout de même tenter de se renforcer au plus vite pour rajeunir son effectif. Après le départ de Gerard Piqué, d'autres cadres du club pourraient quitter le FC Barcelone. Si Jordi Alba a déclaré vouloir finir sa carrière en Catalogne, Sergio Busquets ne sera, lui non plus, pas éternel, ce qui pousse les Blaugranas à chercher un joueur capable de prendre la relève de l'international espagnol une fois le moment de sa retraite venue.

Pour ce faire, le Barça multiplie les pistes au milieu de terrain afin de trouver une solution pour remplacer Sergio Busquets. À ce titre, les Blaugranas auraient réactivé plusieurs pistes, notamment celle menant à Youri Tielemans, qui évolue actuellement à Leicester City. Selon l'insider Ekrem Konur, le FC Barcelone serait toujours intéressé afin de signer l'ancien joueur de l'AS Monaco, alors que son club connaît de grosses difficultés en Premier League depuis l'entame du championnat.

Barça Mercato : Youri Tielemans au FC Barcelone dès l'été prochain

Youri Tielemans pourrait être une très belle affaire pour le Barça. En effet, l'international belge, qui disputera la Coupe du Monde avec les Diables Rouges dans quelques jours, sera libre de tout contrat en juin prochain. Le FC Barcelone pourrait donc tenter de le faire signer gratuitement l'été prochain, comme ils avaient pu le faire avec Franck Kessié et Andreas Christensen cet été. Une solution qui devrait plaire aux dirigeants catalans, alors que le club connaît des difficultés financières.

Malgré la 13e place de Leicester City en championnat, Youri Tielemans réalise de belles performances avec les Foxes, au point qu'il a hérité du brassard de capitaine. Une belle forme qui devrait convaincre le Barça de passer à l'action pour le Belge qui, s'il rejoignait le FC Barcelone, passerait un nouveau cap dans sa carrière.