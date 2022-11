ASSE : Vente, un homme d'affaires de Saint-Etienne intéressé ?

Publié par ALEXIS le 14 novembre 2022 à 15:07

Intéressé un temps par le rachat de l’ ASSE, le fils d’un ancien président des Verts est revenu sur le dossier de la vente du club ligérien.

Alexandre Bompard, fils de l’ancien président de l' ASSE, Alain Bompard (1997 à 2003), est resté depuis son enfance un supporter du club stéphanois. Aujourd’hui homme d’affaires, son nom avait été associé à l’AS Saint-Etienne en avril 2021. En effet, le père avait confirmé l’intérêt de son fils concernant la reprise en main des Verts. Interrogé par RTL Matin, ce lundi, sur la vente de l' ASSE, Alexandre Bompard (50 ans) a donné sa réponse sans détour. Il avoue qu’il a toujours la fibre verte, mais n’a pas le temps pour s’occuper du club, car il est le PDG d'un grand groupe (depuis juillet 2017).

« Je m'occupe de Carrefour, ça prend beaucoup de temps, c'est une belle maison, ça occupe 200% de mon temps. Il faut beaucoup de temps pour s'occuper d'un club de football, je ne l'ai pas, a-t-il répondu. Ce dont a besoin l’AS Saint-Étienne, c'est un bon projet aujourd'hui et des gens qui s'en occupent à plein temps, parce que la situation est très sérieuse, pour ne pas dire grave », a expliqué le chef d'entreprise, natif de Saint-Étienne.

ASSE : Alexandre Bompard tire la sonnette d'alarme

Alexandre Bompard reste un « supporter fervent » des Verts, car rappelle-t-il : « Je suis né à quelques centaines de mètres de Geoffroy-Guichard, je suis allé au stade à cinq ans. » À noter que l’ ASSE est 20e de Ligue 2 après 15 journées et menacée de descente en National. Avant la reprise du championnat, le lundi 26 décembre 2023, et le déplacement de l’équipe de Laurent Batlles à Annecy, Alexandre Bompard a tiré la sonnette d’alarme, via son compte Twitter : « Il faut qu’on s’en sorte maintenant ! »