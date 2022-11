OL Mercato : Cheyrou livre des indices sur le marché d'hiver à Lyon

Publié par ALEXIS le 15 novembre 2022 à 02:41

Dressant le bilan de l’ OL à la trêve du Mondial Qatar 2022, Bruno Cheyrou a annoncé la couleur du mercato hivernal pour l'Olympique Lyonnais.

L’ OL a fini presque la première moitié de la saison à la 8e place de Ligue 1. Le club rhodanien a même 10 points de retard sur la 3e place de ce championnat occupée par le Stade Rennais. Lyon a aussi près de 20 points de moins sur le leader, le PSG. Le bilan des 15 premières journées de championnat n’est donc pas satisfaisant alors que l’Olympique Lyonnais a viré Peter Bosz au profit de Laurent Blanc. Intronisé le 9 octobre dernier, le nouvel entraineur a dirigé 5 matchs, pour 2 défaites, 1 match nul et 2 victoires.

« Ce début de saison est insuffisant. Je pense que l’on nourrissait beaucoup d'ambitions. On a fait ce qu'il fallait pour construire un effectif de qualité. Malheureusement, on n'est pas encore là où on aimerait être et on est loin de l'objectif. Donc très clairement, le bilan est insuffisant après quinze journées », a reconnu Bruno Cheyrou.

OL Mercato : Cheyrou et Ponsot travaillent déjà sur le 1er mercato de Laurent Blanc

Le responsable de la cellule de recrutement de l’ OL a évoqué le mercato hivernal des Gones. Il a lâché quelques indices sur la position du club. « Le mercato ne commencera que le 1ᵉʳ janvier, donc avant, il n'y aura pas d'arrivées. En revanche, ça ne nous empêche pas effectivement d'en parler avec Laurent Blanc et avec le staff, avec le président, avec Vincent Ponsot, de manière à ce qu'on puisse prendre justement toute la mesure des aménagements que l’entraineur veut pouvoir apporter à cet effectif », a-t-il lâché.

Le patron du recrutement à Lyon a confirmé des arrivées en janvier pour renforcer l’équipe entraînée par « Le président », en vue de la deuxième moitié de l’exercice 2022-2023. « S’il y a des ajustements à faire dans la limite du possible et malgré les contraintes qu'on pourra avoir, on essaiera bien entendu de modifier légèrement, d'ajuster cet effectif de manière à ce que Laurent Blanc soit le plus satisfait et puisse travailler comme il a envie. Je pense que c'est la philosophie du club et du président depuis pas mal de temps ».