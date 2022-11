Man United Mercato : Un cador revient à la charge pour Ronaldo !

Publié par Jules le 15 novembre 2022 à 11:12

Alors que sa situation à Man United semble se dégrader, Cristiano Ronaldo aurait reçu un appel du pied de la part d'un grand club européen.

La situation de Cristiano Ronaldo à Man United fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. En effet, l'attaquant portugais s'est exprimé sur ses problèmes chez les Red Devils et pourrait quitter le club anglais dès le mois de janvier afin de retrouver du temps de jeu ailleurs, et ainsi se relancer dans une équipe de haut niveau. Quoi qu'il en soit, l'avenir du quintuple Ballon d'Or ne semble pas s'écrire à Manchester United.

Comme le rapporte The Times, les dirigeants de Man United n'auraient pas apprécié les propos de CR7 sur la mauvaise gestion du club et cette histoire pourrait se finir devant les tribunaux. D'après le journal anglais, les Mancuniens auraient d'ores et déjà saisi leurs avocats pour discuter du cas de Cristiano Ronaldo. Si le média évoque une très lourde amende, une rupture du contrat du joueur pour faute grave n'est cependant pas à exclure, alors que le Bayern Munich suit de près la situation.

Man United Mercato : Le Bayern Munich prêt à récupérer Cristiano Ronaldo

D'après les informations révélées par le Daily Mail, le Bayern Munich suiverait de très près l'évolution de la situation entre Man United et CR7 et pourrait passer à l'action très prochainement. En effet, Jorge Mendes, l'agent du Portugais aurait d'ailleurs déjà rencontré les dirigeants munichois il y a une semaine afin d'évoquer une possible arrivée de son protégé en Bavière dans les prochains mois.

Alors que le nom de Cristiano Ronaldo a souvent été lié à Chelsea ces derniers jours, l'attaquant de 37 ans pourrait découvrir un nouveau championnat après la fin de son aventure avec Man United. Une rumeur à prendre avec des pincettes tout de même puisque le média allemand Bild dément une rencontre entre le représentant du Portugais et ceux du Bayern Munich ces derniers jours.