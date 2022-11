Barça Mercato : Vers une décision surprenante d'une légende

Publié par Thomas G. le 15 novembre 2022 à 23:15

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, une légende du Barça pourrait prendre une surprenante décision dans les prochaines semaines.

Depuis le départ de Gérard Piqué, Sergio Busquets est le dernier rescapé de l’âge d’or du Barça. Une époque où les Blaugranas avaient réussi l’exploit de remporter deux sextuplés en 2009 et 2011. Le FC Barcelone s’apprête donc à tourner une nouvelle page de son histoire avec le futur départ de Sergio Busquets. Le champion du monde espagnol est en fin de contrat en juin prochain avec son club formateur. Sergio Busquets sera donc libre de s’engager dans le club de son choix dès janvier. L’international espagnol souhaiterait quitter l’Europe et rejoindre la MLS pour connaître une nouvelle expérience. Dans le même temps, les Catalans ont d’ores et déjà commencées les grandes manœuvres pour recruter son successeur.

Selon les informations de Mundo Deportivo, Sergio Busquets pourrait également découvrir un nouveau continent. Le média espagnol précise que le maestro de la Roja intéresse de nombreux clubs d’Arabie Saoudite. La puissance financière des clubs saoudiens pourraient leur permettre de convaincre Sergio Busquets de s’exiler à 34 ans. Reste à savoir si Sergio Busquets va céder aux sirènes du championnat saoudien au détriment du défi que représente la MLS.

Un choix difficile s’annonce pour le maître à jouer du FC Barcelone qui reste l’un des tauliers du vestiaire. Les Blaugranas n'ont pas dir leur dernier mot, le Barça pourrait prendre une décision surprenante concernant l’avenir de Sergio Busquets.



Barça Mercato : le FC Barcelone pourrait proposer un nouveau contrat à Sergio Busquets

Selon les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants du Barça réfléchiraient à proposer une prolongation de contrat à Sergio Busquets. Les Blaugranas sont satisfaits des performances de leur milieu de terrain et de son rendement.

L’entraîneur du Barça ,Xavi Hernandez souhaite également que l’international espagnol poursuive l’aventure au FC Barcelone. L’ancien numéro 6 catalan estime que Sergio Busquets est encore capable d’être titulaire, une saison supplémentaire au Barça. L'avenir du champion du monde espagnol reste incertain.