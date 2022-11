PSG Mercato : Jude Bellingham tranche pour son prochain club

Publié par JEAN-LUC D le 15 novembre 2022 à 15:45

Nouveau phénomène du foot mondial, Jude Bellingham est dans le viseur du PSG. Mais le milieu du Borussia Dortmund a une préférence pour son avenir.

Après avoir réussi le coup historique Neymar-Mbappé en août 2017 pour un peu plus de 400 millions d’euros, Antero Henrique veut récidiver l’été prochain avec le phénomène Jude Bellingham. Le dirigeant portugais aurait même déjà pris des renseignements afin de mener à bien son éventuel transfert au Paris Saint-Germain. Selon Média Foot, le club de la capitale serait disposé à s’aligner sur les 150 millions d’euros réclamés par le Borussia Dortmund pour l’international anglais de 19 ans. Mais le PSG n’est pas seul sur ce coup et Antero Henrique pourrait avoir bien du mal à réaliser cette belle opération.

PSG Mercato : Jude Bellingham de retour en Premier League ?

Véritable révélation européenne de la saison, Jude Bellingham fait rêver le Paris Saint-Germain, mais également Manchester City, Liverpool, le Real Madrid et Manchester United, selon les informations livrées par Fabrizio Romano sur The Here We Go Podcast. Jürgen Klopp, le manager des Reds, serait un inconditionnel du milieu de terrain du Borussia Dortmund et l’aurait placé en tête de ses priorités pour l’été 2023. D’ailleurs, le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon indique que Liverpool aurait pris de l’avance dans ce dossier, grâce notamment à sa grande détermination à rapatrier le joueur formé à Birmingham City Football Club.

En effet, contrairement aux autres prétendants, qui ne comptent pas faire de folie pour JudeBellingham, le club anglais serait prêt à faire le nécessaire pour attirer le joyau du BVB l’été prochain. Interrogé par Bild TV, le directeur général du Borussia Dortmund, Joachim Watzke, a récemment annoncé qu’une décision sera prise pour l’avenir de Bellingham après la Coupe du Monde au Qatar. « Après le Qatar, nous aurons une conversation avec Jude pour savoir ce qu'il veut vraiment. Il devrait nous dire s'il veut rester ou partir. Si les très grands clubs sont impliqués, alors nous ne pouvons pas nous permettre de les combattre financièrement », a déclaré le dirigeant allemand.