Real Madrid Mercato : Une star de Premier League dans le viseur

Publié par Thomas G. le 15 novembre 2022 à 22:15

Toujours à la recherche de renforts au milieu de terrain, le Real Madrid pourrait recruter un grand talent du championnat anglais.

Le Real Madrid veut continuer à régner sur le continent européen et les Merengues ont déjà commencé à préparer l’avenir. L’objectif des Madrilènes est de dominer le football mondial en recrutant des joueurs prometteurs. Cette stratégie a notamment permis aux Merengues de recruter Vinicius Jr, Rodrygo, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde ou encore Eduardo Camavinga. Le Real Madrid souhaite à présent préparer la succession de Toni Kroos et la meilleure option serait de recruter l’international anglais Jude Bellingham. Le prodige du Borussia Dortmund sera l’une des attractions du prochain mercato hivernal et les grosses écuries européennes pourraient tenter leur chance.

En cas d’échec dans le dossier Bellingham, le Real Madrid aurait déjà coché le nom d’un milieu de terrain. Selon les informations de Sport, les Merengues ont pris des renseignements sur la situation de Youri Tielemans. L’international belge qui s’apprête à disputer sa deuxième Coupe du Monde avec les Diables Rouges est en fin de contrat avec Leicester. L’ancien prodige d’Anderlecht est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League cette saison. Sa situation contractuelle pourrait faciliter sa venue au Real Madrid, mais les Madrilènes devront faire face à la concurrence d’Arsenal. L’international belge de 25 ans pourrait également quitter Leicester lors du mercato hivernal, les Foxes souhaiteraient éviter un départ libre.

Real Madrid Mercato : Les Merengues suivent le dossier Youri Tielemans

Jude Bellignham n’est pas la seule piste du Real Madrid pour renforcer son milieu de terrain. Le profil de Youri Tielemans est très apprécié par Carlo Ancelotti et son staff. L’ancien joueur de l’AS Monaco est capable de jouer en sentinelle devant la défense et en tant que relayeur. À six mois de la fin de contrat de Toni Kroos, le Real Madrid pourrait passer à l’action et recruter Youri Tielemans. Les négociations entre le champion du monde allemand et le club merengue n’avancent pas et les Madrilènes veulent éviter une désillusion.