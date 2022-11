ASSE : Une décision de Roland Romeyer agace en interne

Publié par Jules le 15 novembre 2022 à 16:45

Alors que l' ASSE traverse une période de crise interne et sportive, les tensions se cristallisent à tous les niveaux au club ces dernières semaines.

Humilié par Rodez à domicile ce week-end (0-2), l' ASSE doit réagir après la trêve internationale. Si la réunion organisée par les dirigeants a scellé le sort de Laurent Batlles qui devrait rester l'entraîneur des Verts cette saison, tout n'est pas pour autant réglé en interne. En effet, les problèmes sont nombreux et les employés du club ont parfois du mal à comprendre ce qui se passe plus haut, du côté des présidents de l'AS Saint-Etienne.

Dirigé par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, exilé à Dubaï, l' ASSE semble souffrir, assez fréquemment, de guerres d'ego entre les deux hommes, ce qui complique la gestion de l'AS Saint-Etienne. Récemment, une nouvelle décision de Roland Romeyer a fait grincer des dents en interne et notamment du côté de l'Étrat, le centre de formation des Verts, où plusieurs membres du staff des jeunes craignent pour leur poste.

ASSE : Roland Romeyer veut garder l'Étrat à l'oeil

Comme le révèle Le Progrès, Roland Romeyer a récemment demandé à l'un de ses bras droits, Thierry Cotte, de réaliser un audit concernant le centre de formation de l' ASSE. Alors que depuis quelques mois déjà, les relations entre les éducateurs du centre de formation et les responsables de l'équipe première ne sont pas au beau fixe, cette décision devrait refroidir encore un peu plus les rapports au sein du club.

Alors que plusieurs coachs du centre de formation sont en fin de contrat en juin prochain, cet audit apparaît comme une façon d'observer pour mieux remplacer, dans un contexte où aucun d'entre eux n'a encore reçu d'offres de prolongation. Une décision qui surprend les observateurs puisque la formation est devenue, ces dernières années, l'un des points fort de l' ASSE, en témoigne la participation de William Saliba, ancien de l'Étrat, à la Coupe du Monde au Qatar.