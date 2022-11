Barça : Joan Laporta lâche une bombe pour le prochain mercato

Publié par Jules le 16 novembre 2022 à 10:52

Tandis que le Barça est en tête de la Liga, les dirigeants Blaugranas veulent recruter cet hiver, mais tout ne se passe pas comme prévu en Espagne.

Leader de Liga durant la trêve internationale liée à la Coupe du Monde au Qatar, le Barça veut se renforcer cet hiver pour maintenir une cadence, alors que le Real Madrid est en embuscade pour récupérer la première place au classement. Cependant, les dirigeants Blaugranas ne sont pas sûrs de pouvoir enregistrer des recrues en janvier, eux qui veulent absolument voir du sang neuf venir garnir les rangs catalans lors du prochain mercato.

En effet, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a éclairci la situation avant le mercato hivernal au micro d'EFE et les nouvelles ne semblent pas bonnes pour le Barça. Comme l'explique le président des Blaugranas, "selon les règles du "fair-play" financier de la ligue espagnole, nous ne pouvons pas signer de joueurs cet hiver". Une nouvelle qui tombe très mal, d'autant plus que, selon Laporta, les finances du club sont "désormais saines".

Barça Mercato : Joan Laporta veut faire pression sur la Liga

Malgré ces règles des instances espagnoles de football, le Barça n'est pas décidé à abandonner et veut continuer à faire pression sur la Liga. "Nous et certains clubs de Liga essayons également de convaincre la Liga d'être plus flexible et de nous permettre d'autres types d'interprétations qui peuvent faire en sorte que Barcelone se renforce encore plus." À voir si Joan Laporta, le président du FC Barcelone, parviendra à faire plier la Liga, très stricte sur les questions financières.

De son côté, le Barça devrait continuer à avancer sur ses dossiers. Le plus important, en ce moment, concerne les prolongations de nombreux joueurs, dont Ousmane Dembélé, que le FC Barcelone ne veut pas voir partir librement cet été. Les négociations devraient avancer durant la trêve internationale.