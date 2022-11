OL Mercato : L'AC Milan se lance sur un homme fort de Blanc à Lyon

Publié par Thomas le 16 novembre 2022 à 14:19

Toujours très connecté avec le championnat de France, l'AC Milan viserait une opération importante à l' OL au milieu de terrain.

Olivier Giroud, Théo Hernandez, Yacine Adli, Mike Maignan ou encore Pierre Kalulu, pas de doute, l’AC Milan aime la France et souhaite poursuivre dans ce sens lors du prochain mercato estival. Désireux de parfaire son entrejeu pour la prochaine saison, le club entraîné par Stefano Pioli aurait orienté ses radars du côté de l’Olympique Lyonnais. Après avoir ciblé Romain Faivre, alors au Stade Brestois, puis Renato Sanches quand il était encore au LOSC, le club lombard veut désormais enrôler Houssem Aouar, qui termine son contrat en juin prochain à l’ OL.

Le milieu offensif de Lyon, relancé cette saison avec l’arrivée de Laurent Blanc, laisse toujours son avenir en suspens et voit plusieurs prétendants toquer à sa porte. Si Crystal Palace, Nottingham ou le Betis Séville étaient intéressés lors de la dernière fenêtre de transfert, le joueur de 24 ans avait finalement décidé d’aller jusqu'au terme de son contrat à Lyon, afin de s’ouvrir plus d’options l’été suivant. D’après les informations de Foot Mercato, l’AC Milan ferait d’Aouar une priorité l’été prochain. Des premiers contacts auraient eu lieu entre les dirigeants Nerazzurri et l’international français (1 sélection).

De son côté, l’Olympique Lyonnais ne veut logiquement pas perdre son milieu de terrain gratuitement lors du prochain mercato estival. Le joueur de 24 ans formé à Lyon jouit de plus de protagonisme depuis le départ de Peter Bosz et pourrait se laisser tenter par une, voire deux années en plus dans le Rhône.

Si sa dernière sortie contre l’OM s’est révélée décevante, le joueur garde un rôle prépondérant dans le nouveau système de Laurent Blanc, qui ne compte pas le brader cet hiver. Pour rappel, l’AS Rome avait fait part de son intention de formuler 3 millions d’euros lors du mois de janvier pour extirper Aouar de ses six derniers mois de contrat à l’ OL. Une proposition mise entre parenthèses par le board rhodanien qui attend de voir le déroulé du prochain mercato et de potentielles arrivées dans l’entrejeu pour prendre une décision.