Barça Mercato : Le FC Barcelone veut frapper fort cet hiver !

Publié par Thomas G. le 17 novembre 2022 à 02:37

Toujours en course pour réaliser un triplé historique, le Barça souhaiterait recruter plusieurs joueurs lors du mercato d'hiver.

L’élimination du Barça en Ligue des Champions a fait couler beaucoup d’encre à Barcelone. Gérard Piqué a décidé d’arreter sa carrière et les Blaugranas auraient pour objectif de recruter plusieurs recrues cet hiver. Les hommes de Xavi ont encore la possibilité de faire un triplé cette saison en remportant l’Europa League, la Liga et la Coupe du Roi. Dans cette optique, les Blaugranas souhaiteraient mettre en place une nouvelle stratégie.

Selon les informations du journal AS, les dirigeants du FC Barcelone ont l’intention de recruter trois joueurs lors du mercato hivernal. Le média espagnol indique que le Barça piste Martin Zubimendi, Juan Foyth et Inigo Martinez. Le défenseur espagnol de l’Athletic Bilbao pourrait s’engager avec le Barça en janvier puis arriver libre en juillet. En parallèle, ce sont donc deux talents de Liga qui sont pistés par le FC Barcelone. L’espoir espagnol de la Real Sociedad est sur les tablettes du Barça depuis plusieurs mois, Martin Zubimendi est le favori pour succéder à Sergio Busquets. Le milieu de 23 ans est très apprécié par Xavi et son staff. Les Blaugranas souhaitent que le maestro basque soit accompagné par le champion du monde durant ses premiers mois à Barcelone.

Le Barça suit également la piste de Juan Foyth, le défenseur argentin va disputer son premier mondial grâce à ses bonnes performances avec Villareal. Le FC Barcelone souhaiterait recruter l’un des tauliers du « sous-marin jaune » pour remplacer Hector Bellerin.

Barça Mercato : Le mercato hivernal sera mouvementé pour le FC Barcelone

En parallèle des éventuelles arrivées, le Barça veut également vendre pour renflouer les caisses du club. Hector Bellerin et Franck Kessié pourraient quitter le FC Barcelone lors du mercato hivernal.L'international espagnol intéresse son ancien club le Bétis Séville et l'AS Rome de José Mourinho. Le départ des deux Blaugranas permettrait ensuite au Barça de recruter Juan Foyth et Martin Zubimendi. Une fois de plus, le FC Barcelone va devoir vendre avant de pouvoir se renforcer.