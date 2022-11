ASSE Mercato : Un énorme transfert se précise en attaque !

Publié par Thomas le 16 novembre 2022 à 18:07

Alors que l' ASSE devrait se montrer ambitieux cet hiver pour redynamiser son effectif, Sainté pourrait perdre son serial buteur.

En pleine crise sportive, l’AS Saint-Etienne se doit de réagir au plus vite. Si Laurent Batlles a finalement été conforté à son poste d’entraîneur au moins jusqu’à la rencontre face à Annecy après Noël, la situation est critique et un grand chantier se prépare. Déçu de son effectif actuel, l’entraîneur ligérien aimerait opérer une refonte totale de son équipe, en se séparant de la moitié d’entre eux. Alors que la cellule de recrutement stéphanoise, renforcée par Luis de Sousa et Jean Costa, a ciblé 5 postes majeurs pour le recrutement de janvier, l’ ASSE devrait en parallèle perdre l’un de ses hommes fort de l’attaque.

Meilleur buteur des Verts cette saison, Jean-Philippe Krasso est en instance de départ, alors que son contrat se termine en juin prochain. S’il se montre réticent à l’idée de prolonger dans le Forez, l’avant-centre international ivoirien devrait être poussé vers la sortie dès le mois de janvier, afin de récupérer une certaine liquidité. Et justement, un club serait en pole pour récupérer le natif de Stuttgart.

ASSE Mercato : L’Etoile Rouge de Belgrade proche de signer Jean-Philippe Krasso

Auteur de 8 buts et 4 passes décisives cette saison en Ligue 2, Jean-Philippe Krasso ne se voit pas durer à l’AS Saint-Etienne, qui s’enfonce journée après journée dans une crise sportive inquiétante. D’après les informations du média Mozzart Sport, l’attaquant des Verts serait devenu une priorité pour l’Etoile Rouge de Belgrade, actuel leader du championnat serbe.

Habitué de la Ligue des Champions, où il avait croisé le PSG en 2018, le club Rouge et Blanc pourrait enrôler l’Ivoirien dès le mois de janvier contre une somme avoisinant les 3 millions d’euros. Si Laurent Batlles ne veut logiquement pas se séparer de son meilleur joueur offensif, les besoins financiers du club ligérien pourraient le pousser à lâcher son buteur dans les prochains mois.