OM Mercato : Vers un retour de Milik à Marseille, l’aveu de Longoria !

Publié par Timothée Jean le 17 novembre 2022 à 18:08

Prêté cette saison à la Juventus, Arkadiusz Milik fera-t-il son grand retour à l’ OM ? Pablo Longoria n’exclut pas cette éventualité.

Un grand attaquant parti trop tôt ! Au bout d’un an et demi passé à l’ OM, Arkadiusz Milik a plié bagage pour retourner en Italie cet été. L’ancien attaquant de Naples a rejoint la Juventus sous la forme d’un prêt payant avoisinant les 2 millions d’euros avec une option d’achat estimée à 8 millions d’euros. Un montant jugé plus ou moins inférieur pour un joueur de son calibre. Toutefois, la direction de l’Olympique de Marseille n’avait pas vraiment le choix.

OM Mercato : Les vérités de Pablo Longoria sur le dossier Milik

Confronté à des exigences économiques et déterminé à réduire son secteur offensif en vue de faire de la place aux nouveaux arrivants, le président Pablo Longoria a décidé de se séparer d’Arkadiusz Milik cet été. Interrogé par La Provence, le dirigeant espagnol assume son choix et assure n’avoir fait aucun cadeau à la Vieille Dame. Pablo Longoria précise surtout que le départ de l’avant-centre polonais était une décision réfléchie, en conformité avec les objectifs du club. « On estime que Milik est un joueur de très haut niveau, un des meilleurs buteurs européens, mais qu'il n'est pas adapté à la modalité de jeu que l'on veut développer. C'est notre sentiment, on se trompe peut-être. Mais on devait prendre une décision, savoir quoi faire sur le marché avec l'un des salaires les plus élevés de l'effectif, mais qui n'est pas le plus adaptable », a-t-il déclaré.

Ce type d’opération convenait donc à toutes les parties. De son côté, Arkadiusz Milik expliquait récemment qu’il a toujours rêvé de rejoindre la Juventus. Et le principal concerné a rapidement su s’adapter à son nouvel environnement. En 19 rencontres jouées sous le maillot turinois, il a déjà inscrit 6 buts. Ses débuts intéressants ont convaincu ses nouveaux dirigeants qui envisageraient de lever son option d’achat le plus rapidement possible.

Mais jusqu’ici, rien n’est encore acté pour son transfert définitif à la Juve. D’ailleurs, le président de l’ OM, Pablo Longoria, a jeté un énorme coup de froid sur ce dossier. « La Juve a une option pour acheter le joueur, mais peut-être qu'il peut revenir dans le futur », a-t-il ajouté. Reste désormais à savoir si les dirigeants italiens conserveront leur nouvel avant-centre. Son transfert définitif est loin d'être bouclé.