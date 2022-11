FC Nantes Mercato : Mathieu Valbuena dans le viseur du FCN

Publié par ALEXIS le 18 novembre 2022 à 12:09

Le FC Nantes serait intéressé par les services de Mathieu Valbuena, qui n’a plus que six mois de contrat avec l’Olympiakos Le Pirée en Grèce.

Après avoir attiré Moussa Sissoko (33 ans) cet été, le FC Nantes aurait des vues sur Mathieu Valbuena, un autre ancien international français (52 sélections). Selon les informations du compte Twitter Le Prophète du ballon rond, « la direction du FCN regarderait toujours du côté de l'Olympiakos avec un intérêt pour Mathieu Valbuena ». Actuellement blessé en raison d'une déchirure aux adducteurs, il n’a pas pris part aux trois derniers matchs du championnat grec et la rencontre perdue contre les Canaris à Athènes (0-2), lors de la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue Europa.

Le milieu offensif de 38 ans est sous contrat à l'Olympiakos Le Pirée jusqu’en juin 2023. Il est donc libre de signer où il veut dès janvier, en attendant la fin de son bail. Le club grec ne retiendrait pas l’ancien joueur de l’OM et de l’OL, à six mois de la fin de son contrat, s’il peut récupérer un peu de sous lors du mercato hivernal.

FC Nantes Mercato : Ousseynou Ba visé par le FCN, en plus de Valbuena

En plus de Mathieu Valbuena, le FC Nantes serait séduit par le profil d’Ousseynou Ba (27 ans), un défenseur central de la "Légende". Le FCN se serait penché sur la situation de l’international sénégalais (1 sélection), à en croire la même source. Tutulaire en début de saison sous les ordres de Carlos Corberan, il a perdu sa place depuis l'arrivée de Michel sur le banc de touche des ''Rouge et Blanc''. Contrairement à Valbuena, Ousseynou Ba est lié à l’Olympiakos jusqu’en juin 2024. Et selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 4 millions d'euros. Un montant sur lequel le FC Nantes aurait du mal à s’aligner.