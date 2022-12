ASSE Mercato : Saint-Etienne négocie le retour d'un défenseur

Publié par ALEXIS le 28 décembre 2022 à 10:04

Pour se renforcer en défense cet hiver, l’ ASSE songerait à un joueur qui lui avait été prêté sous l’ère Puel et qui avait fait bonne impression.

L’ ASSE souhaite renforcer en priorité son bastion défensif, un secteur de jeu qui a été le plus défaillant pendant la première partie de la Ligue 2. En dehors du gardien de but, l’AS Saint-Etienne est la recherche d’un défenseur central aguerri au haut niveau, capable d’apporter son expérience au groupe de Laurent Batlles. Derniers du championnat et menacés de descente en National, les Stéphanois ont concédé 30 buts en 16 matches disputés.

Les recrues Jimmy Giraudon, Anthony Briançon et Léo Petrot n’ont pas été à la hauteur des attentes des dirigeants et du staff technique de l’ ASSE. Pas plus que Abdoulaye Bakayoko (20 ans), Mickaël Nadé (23 ans) ou encore Saïdou Sow (20 ans), tous de jeunes arrières centraux issus du centre de formation du club ligérien. Les deux derniers sont d’ailleurs poussés vers la porte de sortie des Verts pour faire la place à un nouveau défenseur.

ASSE Mercato : Négociations en cours pour le retour de Pape Cissé à Saint-Etienne

Et selon les informations du quotidien Le Progrès, l’AS Saint-Etienne pense à Pape Cissé (27 ans). Ce dernier avait laissé une bonne impression au club lors de son passage entre le 29 janvier et fin mai 2021. Prêté par l’Olympiakos Le Pirée pour six mois, il avait satisfait les attentes de l' ASSE. Les Verts avaient assuré leur maintien en Ligue 1, en finissant à la 11e place.

D’après les informations de Peuple-Vert, « des contacts ont lieu avec les représentants de l’international sénégalais (16 sélections) depuis plusieurs semaines ». Pape Cissé pourrait bien accepter de revenir à l’ ASSE, car il n’a pas assez de temps de jeu avec le club grec cette saison. Il n’a fait que trois apparitions en Super League 1, en 14 journées de championnat.