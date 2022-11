Barça Mercato : Le départ d’un grand défenseur bientôt acté

Publié par Thomas G. le 19 novembre 2022 à 00:39

Mis en difficulté à plusieurs reprises, le secteur défensif du Barça pourrait perdre un nouvel élément dans les prochaines semaines.

Le FC Barcelone a réalisé un mercato de grande envergure l’été dernier avec de nombreuses recrues. Trois mois plus tard, le Barça a été éliminé de la Ligue des Champions et certains renforts ont perdu des points auprès de Xavi. Lors de cette campagne européenne, la défense catalane a été pointée du doigt, notamment Hector Bellerin. L’international espagnol s’est engagé pour un an avec son club formateur après avoir résilié son contrat avec Arsenal. Néanmoins, l’histoire entre Hector Bellerin et le FC Barcelone pourrait de nouveau s’arrêter. Le Barça souhaiterait vendre l’international espagnol, les blessures et les prestations en demi-teinte d’Hector Bellerin auraient convaincu les Blaugranas.

Selon les informations de Fichajes, le Betis Séville serait très intéressé pour accueillir le défenseur de 27 ans cet hiver. La saison dernière, Hector Bellerin avait été prêté à Séville, un prêt qui s'était avéré très concluant. Le Betis avait notamment remporté la Coupe du Roi, la première du club depuis 17 ans. Le Barça est ouvert à un départ et un accord pourrait rapidement être trouvé entre les deux clubs. Reste à savoir si Hector Bellerin acceptera de quitter le Barça trois mois après son retour. Le latéral espagnol est également pisté par l’AS Roma, José Mourinho veut recruter un nouveau latéral droit cet hiver. Hector Bellerin va devoir faire un choix crucial pour relancer sa carrière, un départ à Rome lui permettrait de découvrir un 3e championnat.

Barça Mercato : Le FC Barcelone insiste pour recruter un latéral droit

En parallèle du dossier Hector Bellerin, le Barça cherche toujours à recruter un latéral droit. La cellule de recrutement du FC Barcelone s’active pour dénicher la perle rare et les pistes se multiplient. Arnau Martinez (Girona FC), Diogo Dalot (Manchester United), Pedro Porro (Sporting Portugal) et Juan Foyth (Villarreal) sont des cibles du Barça pour le mercato hivernal. À l’heure actuelle, le défenseur de Villarreal tient la corde, son profil est très apprécié en interne notamment par Xavi.