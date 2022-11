Barça Mercato : Le FC Barcelone se rapproche d'une nouvelle signature

Publié par Thomas G. le 17 novembre 2022 à 16:38

Affaibli par les blessures en défense et le départ de Gerard Piqué, le Barça aurait transmis une première offre pour la signature d'un défenseur espagnol.

La première partie de la saison s’est terminée sur une bonne note pour le Barça qui sont premiers de Liga. Les hommes de Xavi ont su renverser la tendance après leur élimination en Ligue des Champions et leur défaite lors du Clasico. Le FC Barcelone a réalisé un mercato estival de grande envergure et les dirigeants ont déjà tiré de premières conclusions. Hector Bellerin a enchaîné les contre-performances et l’international espagnol n’a pas convaincu le staff. L’ancien Gunners ne devrait pas prolonger son contrat avec le Barça. La situation est différente pour Marcos Alonso, le latéral de 31 ans a réussi à s’imposer dans le onze des titulaires. Son profil est très apprécié en interne et les Blaugranas souhaitent le prolonger.

Selon les informations de Marca, les dirigeants du FC Barcelone auraient transmis une première offre à l’international espagnol. Le Barça aurait proposé une prolongation de deux ans à Marcos Alonso pour éviter un départ libre cet été. En cas de signature, le défenseur gauche serait lié avec le FC Barcelone jusqu’en 2025. Les Blaugranas veulent régler rapidement ce dossier, Marcos Alonso sera libre de négocier et de s’engager dans le club de son choix dès le mois de janvier. La prolongation de contrat de son contrat pourrait être suivie par celle du jeune prodige Alejandro Balde. Le latéral issu de la Masia est également proche de signer un nouveau bail avec le Barça.

Barça Mercato : Le FC Barcelone pourrait se séparer de Jordi Alba

Dans le même temps, ces négociations pourraient être un mauvais signe pour l’avenir de Jordi Alba. L’avenir du champion d’Europe espagnol est toujours incertain et le FC Barcelone souhaiterait s’en séparer pour réduire sa masse salariale. Jordi Alba pourrait être le deuxième défenseur à faire les frais de la nouvelle stratégie du Barça. Le latéral de 33 ans pourrait rebondir cet hiver en Premier League où West Ham serait intéressé par un transfert.