RC Lens : Convoqué avec son pays, un taulier doit rentrer à Lens

Publié par Enzo Vidy le 19 novembre 2022 à 01:36

Convoqué avec son pays pour disputer deux matchs amicaux, un taulier du RC Lens a finalement dû quitter ses partenaires pour rentrer en France.

Coup dur pour Seko Fofana et la Côte d'Ivoire. Sélectionné pour participer aux deux matchs amicaux avec son pays, le capitaine Sang et Or a dû déclarer forfait pour ces deux rencontres. En effet, la fédération ivoirienne de football a annoncé que Seko Fofana est positif au Covid-19. Le joueur a donc quitté ses coéquipiers pour regagner le Nord de la France et s'isoler chez lui.

Pour la sélection ivoirienne, cette absence de dernière minute ne s'est pas trop fait ressentir puisque la Côte d'Ivoire s'est largement imposée mercredi 4-0 face au Burundi. En revanche, elle sera opposée au Burkina Faso demain, un adversaire bien plus coriace. Buteur lors de ses deux dernières apparitions avec la Côte d'Ivoire en septembre dernier, Seko Fofana va donc pouvoir profiter de ses vacances un peu plus tôt que prévu.

RC Lens : Seko Fofana est revenu au plus haut niveau

Un peu en deçà en début de saison, Seko Fofana s'est rapidement relevé pour retrouver son niveau de l'année dernière. Prolonger par le RC Lens jusqu'en 2025, le milieu et capitaine du RCL. Auteur de trois buts avec les Sang et Or depuis le début de la saison, c'est le véritable patron du milieu de terrain lensois, aussi bien à la récupération que dans les projections vers l'avant. Si les hommes de Franck Haise ont réussi à finir cette première partie de saison à la deuxième place du championnat derrière le PSG, le milieu de terrain ivoirien n'y est clairement pas pour rien. Positif au Covid-19, Seko Fofana va devoir bien récupérer pendant ses vacances, afin de revenir encore plus fort après la Coupe du Monde pour aider son équipe à rester dans les premières places du classement de Ligue 1.