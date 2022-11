ASSE Mercato : Claude Puel lâche une terrible confession !

Publié par ALEXIS le 19 novembre 2022 à 16:36

Viré de l’ ASSE en décembre 2021, Claude Puel a fait un gros aveu sur sa gestion pendant les deux ans au poste d’entraineur et de Manager général.

Arrivé à l’ ASSE en urgence, en début de saison 2019-2020, Claude Puel avait cumulé les fonctions d’entraineur principal de l’équipe professionnelle et de Manager général. Cela, conformément à la Premier League où il avait dirigé Southampton (2016-2017) et Leicester City (2017-2019). Il avait ainsi son regard sur le mercato et la formation, en plus de la gestion de l’équipe de l’AS Saint-Étienne, engagée en Ligue 1 en son temps. Le technicien français avait finalement été limogé en pleine saison, le 5 décembre 2021, pour insuffisance de résultats. Après une lourde défaite face au Stade Rennais à Geoffroy Guichard (0-5), les Verts étaient derniers du championnat. Le bilan de Claude Puel était de 9 défaites, 6 nuls et 2 victoires en 17 journées. À l'issue de la même saison (2021-2022), l’ ASSE a été reléguée en Ligue 2, sous les ordres de Pascal Dupraz.

ASSE : Puel regrette le fait de ne pas s'être concentré sur le sportif

Un an après son départ du Forez, l’ancien coach des Stéphanois fait son mea-culpa. Il reconnait qu’il s’est éparpillé dans ses taches à Saint-Étienne. Pour le média So Foot, il a avoué qu’il s’est trompé en acceptant le cumul de fonctions. Or il aurait pu se concentrer sur l’équipe professionnelle, ce qui aurait été positif dans la course pour le maintien de l’ ASSE dans l’élite. « Pour répondre à votre question (sur le fait de ne s’impliquer que dans le sportif), j’aurais sans doute dû parfois prendre plus de distance, me concentrer sur le métier d’entraineur de l’équipe professionnelle. Car c’est forcément chronophage de travailler sur la formation, le développement des structures, les aspects économiques, bref, le développement d’un projet », a regretté Claude Puel.

« Je voulais être en phase avec moi-même et mes valeurs, relever des défis. Ce que je peux vous assurer, c’est que je ne pense pas que je le referais […] », a-t-il laissé entendre pour finir.