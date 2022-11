PSG Mercato : Une pépite de Dortmund lâche sa réponse au Paris SG

Publié par Timothée Jean le 19 novembre 2022 à 13:36

Dans les plans du PSG pour renforcer son attaque, le jeune attaquant du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, a lâché un indice sur la suite de sa carrière.

En quête d’un attaquant supplémentaire capable d’évoluer dans un rôle de pivot afin de permettre à Kylian Mbappé d’avoir plus de liberté sur le terrain, la direction du PSG a activé plusieurs pistes dans ce sens. Si le nom de Marcus Rashford (Manchester United) est régulièrement évoqué, les dirigeants parisiens auraient aussi des vues sur le nouveau phénomène du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko.

PSG Mercato : Youssoufa Moukoko est "heureux" à Dortmund

Auteur de 6 réalisations et 4 passes décisives en 14 rencontres de Bundesliga cette saison, l’avant-centre de 17 ans monte en puissance sur le front de l’attaque des Jaune et Noir. Pourtant, sa situation contractuelle n’a toujours pas été réglée. Youssoufa Moukoko arrive en fin contrat en juin prochain avec le BVB 04. Il sera donc libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver. Plusieurs cadors européens se seraient déjà positionnés pour boucler sa signature. Le FC Barcelone, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain seraient sur ses traces.

Mais il faut croire que ses différents prétendants ont tapé à la mauvaise porte. Très sollicité sur le marché des transferts, Youssoufa Moukoko n’a pas vraiment l’intention de quitter le Borussia Dortmund. Il a lui-même confié qu’il est très heureux au sein du club de la Ruhr. Cette déclaration devrait faire plaisir à ses dirigeants qui s’activeront pour renouveler son bail.

Toutefois, le principal concerné se donne encore un temps de réflexion avant de prolonger son contrat. « Je prendrai ma décision au bon moment. Je me sens si heureux au BVB et je sais qu'Edin Terzić (entraîneur de Dortmund, ndlr) me fait confiance », a-t-il tranché dans des propos rapportés par Fabricio Romano avant d’ajouter : « le moment venu, vous saurez si je décide de rester au BVB ou non ». La prolongation de son aventure au sein du club allemand est toujours d’actualité.