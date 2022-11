OGC Nice : Annonce forte sur un gros investissement de Ratcliffe

Publié par ALEXIS le 19 novembre 2022 à 17:06

Un proche du patron de l’ OGC Nice a fait une annonce forte concernant l’investissement de Jim Ratcliffe, pour hisser le club azuréen parmi les grands de L1.

Passé sous pavillon britannique en aout 2019, avec Jim Ratcliffe, l’ OGC Nice tente de s’installer durablement dans les tops 5 des clubs de Ligue 1. Cette saison le club est engagé en Ligue Europa Conférence et est qualifié directement pour les 8es de finale, après avoir fini premier de son groupe (D), devant le Partizan Belgrade et le FC Cologne. En revanche, le Gym va mal en Ligue 1 et pointe à la 9e place après 15 journées de championnat. Le fait de jouer sur deux tableaux, coupe d’Europe et championnat, peut expliquer les difficultés des Aiglons en Ligue 1.

Mais pour rectifier le tir et avoir une équipe compétitive, tant sur le plan national que sur l’échiquier international, l’OGC Nice a engagé Florent Ghisolfi. Nommé directeur sportif, le transfuge du RC Lens a la lourde responsabilité de trouver des joueurs capables de faire franchir un cap aux Niçois. Son expérience réussie chez les Sang et Or parle pour lui.

Jim Ratcliffe se focalise sur l' OGC Nice pour en faire l’un des meilleurs clubs

Cependant, Jim Ratcliffe (70 ans) était intéressé par le rachat de Chelsea l’été dernier, mais le club londonien a finalement été cédé au milliardaire américain Todd Boehly. Le grand patron Ineos a également confirmé son intérêt pour Manchester United, récemment. Il a avoué avoir fait une offre à la famille Glazer pour acquérir les Red Devils, mais en vain. « Manchester United appartient à la famille Glazer, que j'ai rencontrée. Mais ils ne veulent pas vendre », avait-il avoué. Après Chelsea et Man United, la rumeur sur l’intention de Jim Ratcliffe de racheter Liverpool circule ces derniers jours. Une rumeur à laquelle son entourage a répondu, dans des propos rapportés par Monaco Tribune :

« Notre position a évolué depuis cet été et nous focalisons désormais nos efforts sur l’ OGC Nice », a-t-il démenti, avant de déclarer : « Notre ambition est accrue et nous souhaitons en faire l’un des meilleurs clubs français, capables de concurrencer le Paris Saint-Germain. Cela a plus de valeurs pour notre investissement que de racheter un club de Premier League ». Le message est bien clair, le milliardaire anglais veut désormais investir dans le développement du Gym. Il semble avoir renoncé à acheter un club outre-Manche, afin de mieux se concentrer sur le projet niçois. Une bonne nouvelle pour Lucien Favre et son équipe