RC Lens : Un attaquant reçoit une superbe nouvelle avant le Mondial

Publié par Dylan le 19 novembre 2022 à 21:06

Entré en cours de jeu face à l'Égypte vendredi, un attaquant belge du RC Lens a marqué des points auprès de son sélectionneur Roberto Martinez.

Un but qui pourrait tout changer. L'ailier du RC Lens, Loïs Openda, a réalisé une prestation de haute volée malgré la défaite de la Belgique contre l'Égypte vendredi en amical (1-2). Entré à la mi-temps du match, il a remplacé un Michy Batshuayi peu en vue sur la première période. Alors que les Diables Rouges étaient menés 2-0 au score, c'est Openda qui a permis à la Belgique de revenir à un but, sur une passe décisive de Yannick Ferreira Carrasco.

Le joueur de 22 ans a signé sa première réalisation en sélection, ce qui pourrait d'ailleurs changer beaucoup de choses pour lui. Après sa performance de vendredi, le sélectionneur Roberto Martinez s'est montré conquis : « Loïs Openda ? C'est une vraie satisfaction. Cela me confirme qu'il doit être dans ce groupe » a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match, laissant sous-entendre qu'Openda pourrait prendre part aux rencontres de Coupe du Monde. Pour rappel, la Belgique se trouve dans un groupe composé de la Croatie, du Maroc et du Canada.

Loïs Openda (RC Lens) savoure sa performance face à l'Égypte

De son côté, Loïs Openda est sur un petit nuage. Après avoir retrouvé le chemin du but avec le RC Lens en inscrivant un triplé contre Toulouse le 28 octobre dernier, il se montre désormais en forme avec sa sélection. Si son destin semble avoir basculé du bon côté, le principal intéressé préfère savourer tout en restant humble : « Ce n’est qu’un match de préparation. Nous, on a toujours autant de confiance, ce qui compte, c’est le match de mercredi et on verra ce qu’il va se passer. C'est important de marquer pour ma confiance mais ce n’est qu’un match amical et il faut se concentrer pour les mettre en phase de poules. » s'est-il confié dans des propos rapportés par le site Lensois.com.

Aux côtés de Przemyslaw Frankowski (Pologne) et Salis Abdul Samed (Ghana), Loïs Openda fait partie des trois Sang-et-Or présents à la Coupe du Monde au Qatar. Si les Lensois seront bien moins représentés que les Rennais (8) ou encore les Parisiens (12), ce nombre résulte tout de même du très bon début de saison du Racing. Surprenant dauphin du PSG, le club artésien peut légitimement penser à une éventuelle qualification en Coupe d'Europe à l'issue de l'exercice actuel. En attendant, il tente de garder ses éléments, dont certains sont très courtisés.