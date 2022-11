RC Lens Mercato : Grosse bataille en Premier League pour un taulier

Publié par Ange A. le 19 novembre 2022 à 10:06

Au vu de son début de saison, le RC Lens devrait recevoir des offres. L’un de ses cadres serait déjà convoité en Premier League.

Le Racing Club de Lens est dauphin du PSG à la trêve. Le RC Lens a assuré sa place de dauphin suite à un succès contre Clermont lors de la 15e journée de Ligue 1. Les performances des Sang et or ne passent pas inaperçues. Lensois le plus décisif cette saison avec 6 buts et autant d’offrandes, Florian Sotoca est courtisé par l’OGC Nice. Outre l’avant-centre de 32 ans, Salis Abdul Samed suscite plusieurs intérêts sur le marché des transferts. Le milieu de terrain serait autant sur les tablettes de Nice que sur celles de Leicester City. Comme l’international ghanéen, Brice Samba est également convoité par les Foxes. Un intérêt de Leicester a de nouveau été confirmé par 90 Min. La source assure que l’actuel 13e de Premier League devra composer avec la concurrence dans ce dossier.

RC Lens Mercato : Brice Samba vers un retour en Angleterre ?

Leicester City est en quête d’un portier pouvant donner satisfaction suite au départ de Kasper Schmeichel à Nice. Intéressés par Brice Samba, les Foxes devront se montrer plus convaincants que d’autres prétendants. Le média en ligne révèle que deux autres écuries de Premier League sont intéressées par le portier du RC Sang. Brighton et Everton souhaitent aussi s’attacher les services du gardien de 28 ans. Celui-ci n’est pas étranger aux bons résultats de Lens. L’ancien Marseillais totalise 7 clean-sheet pour 10 buts concédés en 15 rencontres.

Recruté l’été dernier en provenance de Nottingham Forest, le natif de Linzolo (Congo) est encore sous contrat jusqu’en 2027. Sa valeur marchande est estimée à 8 millions d’euros. La direction des Sang et or n’avait déboursé que 5 millions pour le transfert de Samba. Reste maintenant à savoir si ce dernier va retourner en Angleterre.