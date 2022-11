PSG Mercato : Campos reçoit une très grande nouvelle pour Moukoko

Publié par JEAN-LUC D le 20 novembre 2022 à 23:12

En fin de contrat le 30 juin prochain avec le Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko est visé par Luis Campos. Et le PSG pourrait faire mouche dans ce dossier.

Attendu comme l’une des surprises de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Youssoufa Moukoko affole presque tous les grands clubs européens. Dans les petits papiers du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, l’attaquant de 18 ans serait également partie des pistes du Bayern Munich pour pallier la blessure de Sadio Mané durant la seconde moitié de saison. Pour éviter de le voir s’en aller gratuitement, la direction du Borussia Dortmund serait prête à le placer sur le marché des transferts durant le prochain mercato hivernal.

Convoqué avec la Mannschaft pour le Mondial, l’international allemand de 18 ans était en conférence de presse ce samedi avec son compatriote Manuel Neueur. Interrogé sur son avenir, Moukoko s’est coupé par l’emblématique gardien de but du Bayern Munich qui lui a lancé : « viens au Bayern ! ». Ce à quoi le jeune buteur a répondu en éclatant de rire. Mais aux dernières nouvelles, le club bavarois ne devrait pas passer à l’offensive dans ce dossier durant l’hiver.

PSG Mercato : Le Bayern Munich passe son tour pour Youssoufa Moukoko

Annoncé un peu partout en Europe, Youssoufa Moukoko a fait le point sur sa situation, en conférence de presse. « Je prendrai ma décision au bon moment. Je me sens si heureux au BVB et je sais qu'Edin Terzić me fait confiance. Vous saurez si je décide de rester au BVB ou non », a confié le natif de Yaoundé. Ce dimanche, le quotidien allemand Sport BILD explique que les dirigeants du Bayern Munich auraient finalement pris la résolution de passer leur tour dans le dossier Youssoufa Moukoko.

Selon la source locale, le club phare de Munich jugerait la complexe trop énorme et aurait donc décidé d’abandonner l’idée de recruter le numéro 18 du Borussia Dortmund. Auteur de 6 buts et 6 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues, le jeune avant-centre devrait donc faire l’objet d’une bataille entre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le FC Barcelone. Luis Campos est donc prévenu.