ESTAC Mercato : La grande annonce d'Adil Rami sur son futur

Publié par Ange A. le 21 novembre 2022 à 00:42

De retour dans l’élite la saison dernière, Adil Rami (36 ans) vient de lever un pan de voile sur son avec l’ ESTAC. Il est en fin de contrat.

Avec la trêve internationale en cours, plusieurs écuries profitent pour mettre leurs éléments au repos. Certaines profiter pour préparer le prochain mercato voire la seconde partie de saison. S’agissant des joueurs, d’aucuns profitent pour s’adonner à certains activités. C’est notamment le cas d’Adil Rami. Le défenseur central a été officialisé consultant pour TF1. Interrogé par La Provence, le champion du monde 2018 a lâché un indice de taille sur son futur. Le défenseur de 36 ans entend encore profiter des mois qui lui restent à jouer. Son contrat avec le club aubois arrive à expiration au terme de la campagne en cours. En fonction de sa condition physique, il se réserve de dire stop ou poursuivre sa carrière.

ESTAC Mercato : La grande annonce d’Adil Rami sur sa carrière

« Je kiffe, je suis bien, à mon poids de forme et je prends du plaisir ! La seule chose qui me manque aujourd’hui c’est d’être performant. J’attends de voir la seconde partie de saison avec le nouveau coach. Elle me tient vraiment à cœur. Si je vois que j'enchaîne, je veux continuer. Si à un moment donné, mon temps de jeu réduit fortement, je passerai à autre chose. En tout cas, chaque année de plus n'est que du bonus. C’est une fierté d'avoir cette longévité », a assuré Adil Rami.

L’ancien défenseur de Marseille a rejoint l’ ESTAC l’été dernier en tant que joueur libre l’été dernier. Son contrat a été prolongé d’un an cette saison. Devenu cadre de Troyes, l’ancien Lillois arbore souvent le brassard. Reste maintenant à savoir de quoi sera fait son avenir au moment où son contrat arrive de nouveau à expiration cette saison. Réponse dans les prochains mois.