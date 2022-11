SRFC : Un Mondialiste envoie un message fort à Genesio

Publié par Ange A. le 21 novembre 2022 à 04:22

Malgré ses pépins physiques récurrents, un attaquant du SRFC est convoqué pour le Mondial au Qatar. Il se projette sur la compétition.

Comme nombre d’entraîneurs de clubs, Bruno Genesio croise les doigts pour récupérer ses Mondialistes indemnes. Le coach du Stade Rennais sera privé de quelques éléments durant la Coupe du monde. En galère en ce début de saison au SRFC, Jérémy Doku sera néanmoins de l’aventure au Qatar. L’ailier de 20 ans a été convoqué par Roberto Martinez chez les Diables rouges. Du haut de ses 20 ans, le joueur de Rennes va disputer une nouvelle compétition majeure après l’Euro en 2021. Dans les colonnes de L’Équipe, il assure néanmoins avoir douté quant à sa convocation en sélection. Ceci en raison de ses pépins physiques récurrents et son faible temps de jeu en club.

SRFC : Inquiet avant le Mondial, Doku annonce la couleur

Relégué sur le banc au Stade Rennais, Jérémy Doku n’a disputé que 10 matchs (210 minutes) cette saison sans se montrer décisif. Suffisant toutefois pour Roberto Martinez qui veut miser sur sa pépite. Le sociétaire du SRFC entend répondre aux attentes de son sélectionneur et envoyer un message fort à Bruno Genesio.

« J’ai tout fait pour l’éviter. J’espère maintenant rester apte durant la compétition. Quand j'ai des jambes et que je rentre, je fais ce dont je suis capable. Contre l’Égypte (défaite 1-2 vendredi en amical), j’ai voulu montrer que j’étais prêt, que le sélectionneur avait fait le bon choix de me retenir. C’est le moment de prendre ma chance. J’étais stressé avant l’annonce de la liste car je n’avais pas beaucoup joué. Mais le coach sait ce que je peux faire », a confié l’international belge aux 11 sélections (2 buts). Troisième lors du dernier Mondial, la Belgique est logée pour cette édition qatarie dans la poule F avec le Canada, le Maroc et la Croatie.