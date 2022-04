Stade Rennais Mercato : Une tendance se confirme pour Doku

Publié par Ange A. le 30 avril 2022 à 06:36

Stade Rennais Mercato : Le sort de Jérémy Doku au SRFC serait déjà scellé. Le Belge est l’un des joueurs les plus courtisés de Rennes.

Stade Rennais Mercato : C’est bouclé pour l’avenir de Jérémy Doku

Troisième de Ligue 1 à quatre journées de la fin du championnat, le Stade Rennais est bien parti pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Pour cette campagne, Jérémy Doku devrait de nouveau défendre les couleurs du SRFC. L’ailier belge est l’un des joueurs les plus courtisés de l’effectif de Bruno Genesio. Après ses performances à l’Euro 2020, son nom était associé à diverses écuries européennes. La presse italienne révélait il y a quelques jours un intérêt de la Juventus pour Doku. Mais comme l’indique L’Équipe, l’ailier de 23 ans est parti pour disputer sa troisième saison à Rennes.

Pas de départ en vue de Doku de Rennes

Le quotidien sportif assure qu’un transfert de Jérémy Doku a été compromis en raison de sa mauvaise saison. Si le Stade Rennais enchaîne les résultats, le Diable Rouge vit un nouvel exercice compliqué. L’ancien d’Anderlecht n’est pas épargné par les blessures. Il n’a disputé que 671 minutes en 16 rencontres sur la campagne en cours. Le Belge n’est plus un titulaire indiscutable aux yeux de Bruno Genesio. L’entraîneur rennais ne l’a fait débuter que sept parties cette saison. Diminué par les blessures, Doku ne compte que deux buts et autant de passes décisives.

Avec les blessures et son faible rendement, Jérémy Doku a vu sa valeur marchande prendre un coup sur le marché des transferts. Transfermarkt estime qu’il ne vaudrait plus que 22 millions d’euros. Recruté à 26 millions d’euros, il est jusqu’à ce jour le plus gros transfert de l’histoire du SRFC. Reste maintenant à savoir s’il pourra enfin justifier cet important investissement du club breton.