Mercato PSG : Chaud pour Paris, Ronaldo fracasse encore Man United

Publié par JEAN-LUC D le 21 novembre 2022 à 13:52

Intéressée par l’idée d’une arrivée au PSG lors du prochain mercato hivernal, la star portugaise Cristiano Ronaldo n’en démord pas contre Manchester United.

En fin de contrat le 30 juin prochain avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a publiquement ouvert la porte à une arrivée au Paris Saint-Germain pour évoluer aux côtés de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. « Au Paris SG ? Tout est possible dans le football. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Bien sûr, ils vendraient beaucoup de maillots », a notamment confié l’avant-centre de 37 ans dans une longue interview accordée à Talk TV.

Et alors que ses propos d’il y a quelques jours à l’endroit de sa direction, de son entraîneur et de la famille Glazer le poussent vers un licenciement après la Coupe du Monde au Qatar, Ronaldo a enfoncé le clou concernant son avenir avec les Red Devils.

PSG Mercato : Ronaldo se moque royalement de Man United

Présent en conférence de presse ce lundi, au Qatar, à trois jours de l’entrée en lice du Portugal face au Ghana, le buteur de Manchester United a été interrogé sur le timing de sa dernière sortie médiatique qui a soulevé le courroux de ses dirigeants. Et comme s’il voulait le board mancunien à accélérer son licenciement, CR7 a répondu avec mépris, déclarant notamment : « le timing est le timing, je parle quand je veux. Je n’ai pas à me soucier de ce que pensent les autres. Tout le monde sait qui je suis et ce en quoi je crois. »

À Manchester United d’ apprécier et au Paris SG de se ternir prêt s’il souhaite vraiment s’attacher les services du quintuple Ballon d’Or. Si le club de Nasser Al-Khelaïfi ne montre pas son nez cet hiver, Cristiano Ronaldo se verrait bien signer un court contrat de six mois au Real Madrid avant d’envisager une dernière pige dans un autre grand club européen la saison prochaine ou rejoindre le Championnat américain.